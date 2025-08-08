augusztus 8., péntek

2 órája

Rekordot dönthet a lakásépítés az Otthon Start Programmal

Címkék#Otthon Start Program#Otthon Start#lakáshitel#jelzáloghitel

A lakáspiac élénkülését várják szeptembertől a kormány új hitelprogramjától. Az Otthon Start kedvező feltételekkel segíti az első otthonukat vásárlókat, miközben korábbi tapasztalatok és tanácsok is segítenek a tudatos döntésben.

Beol.hu

A kormány szeptembertől indítja el az Otthon Start hitelprogramot, amely a rendszerváltás óta az egyik legnagyobb otthonteremtési kezdeményezésnek ígérkezik. Az első lakásvásárlóknak akár 50 millió forintos, 25 évre felvehető kölcsönt kínál 10 százalékos önerő mellett, végig fix, 3 százalékos kamattal. A konstrukció életkori megkötés nélkül, legfeljebb 50 százalékos tulajdonrésszel is elérhető. A cél, hogy a következő öt évben akár 50 ezer új lakás épüljön.

Az Otthon Start Program fix 3 százalékos kamatot nyújt
Az Otthon Start Program segít az első saját lakás megszerzésében. Fotó: Gettyimages

Tanulságok a múltból

Ahogy a Világgazdaság kiemelte, 2000-ben indult első Orbán-kormányzati otthonteremtési program a jelzáloghitelek kamattámogatására épült, 10 millió forintig, 20 évig garantáltan alacsony kamattal. Ennek hatására ugrásszerűen nőtt az építési kedv: 2001-ben 48 ezer építési engedélyt adtak ki, 2002-ben 31 ezer lakást adtak át.

A 2002-ben hivatalba lépő MSZP–SZDSZ-kormány több lépésben szűkítette a támogatási feltételeket, csökkentve a hitelplafont és az adókedvezmény mértékét, miközben az infláció miatt emelkedtek a forinthitelek kamatai.

A szigorítások idején jelent meg a svájci frank alapú devizahitel, ami a 2008–2009-es válság idején sok család számára katasztrofális következményekkel járt.

Kudarcba fulladt Fészekrakó

2004-ben a Gyurcsány-kormány elindította a Fészekrakó programot, amely fiatal, kezdőtőkével nem rendelkező párokat és egyedülálló szülőket célzott.

A főbb jellemzők:

  • életkori korlát: maximum 30 év,
  • állami kezességvállalás új és használt lakásra is,
  • szocpol támogatás 1–3 gyermek után.

A program azonban tömeges visszaélésekre adott lehetőséget, különösen Miskolc bizonyos lakótelepein, ahol csalók valótlan igazolásokkal jutottak ingatlanokhoz, majd nem fizették sem a hitelt, sem a rezsit.

Az Otthon Start Program főbb elemei

A jelenlegi Otthon Start a korábbi hibák kiküszöbölésére törekszik. A részvétel feltételei között szerepel a legalább kétéves TB-jogviszony, és nincs életkori megkötés. A kormány számításai szerint ezzel:

  • évente 25–30 ezer lakás átadása érhető el,
  • a piaci kamatoknál jóval kedvezőbb, fix 3 százalékos kamatozás biztosított,
  • az árak elszállását a használt lakásokra érvényes 100 milliós, az új lakásokra vonatkozó 150 milliós értékhatár, valamint a másfél millió forintos négyzetméterár-plafon fékezi.

Költségvetési és piaci hatások

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint a program jövőre költségvetési szempontból semleges lesz: a kamattámogatás költségeit az illetékbevétel ellensúlyozza. A szaktárca álláspontja szerint a meghatározott értékhatárok és négyzetméterplafonok megakadályozzák a lakásárak jelentős emelkedését.

A Világgazdaság többek között kitért arra is, hogy a korábbi otthonteremtési programokat politikai támadások kísérték, még azok részéről is, akik maguk is éltek a lehetőséggel. Hangsúlyozták, hogy a Medgyessy–Gyurcsány–Bajnai-korszak döntéseinek hatása a devizahitelezésen keresztül máig érezhető, és a lap szerint mindez hosszú távon is visszafogja a magyar gazdaság teljesítményét és a lakosság életszínvonalát, a részletek erről itt találhatók.

Nagy lett az érdeklődés a garzonlakások iránt

A Viharsarokban, különösen Békéscsabán, az Otthon Start hitelprogram bejelentése óta látványosan megnőtt az érdeklődés az ingatlanpiacon: július végén több mint 50%-kal nőtt a telefonos érdeklődések száma az eladó lakások és házak iránt, különösen a garzonlakások és a 40–80 négyzetméteres használt lakások körében, míg a kisebb városokban és községekben a 80–120 négyzetméteres családi házak népszerűsége ugrott meg jelentősen.

Korábbi cikkünkben az Otthon Start Program kapcsán nemcsak a konstrukció részleteit, hanem a hitelfelvételhez kapcsolódó gyakorlati tudnivalókat is összegyűjtöttük. Felsoroltuk a várható banki és jogi költségeket, tanácsot adtunk az előminősítés fontosságáról, kitértünk az előtörlesztés lehetőségeire és a CSOK Plusz bővítésével elérhető támogatásokra, így a hangsúly a pénzügyi tervezésen és a kiegészítő lehetőségeken volt.

 

 

