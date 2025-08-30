A Békés vármegyei lakásfejlesztőknek is segít az Otthon Start új aloldala

– A mai napon elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházói számára ad fontos információkat. A honlapon a fejlesztők megtalálják azokat az adatokat és szempontokat, amelyek alapján az iroda számára benyújthatják lakásfejlesztési terveiket annak érdekében, hogy annak nemzetgazdasági kiemelése ügyében a beruházók és a kormány között konzultáció induljon – olvasható a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, Panyi Miklós közösségi oldalán.

Az Otthon Start Programiroda internetes aloldala lakásfejlesztések beruházói számára ad fontos információkat. Forrás: MW Archív

Elindult az Otthon Start Programiroda internetes alolda

Mint ahogy az államtitkár írja, a kormány minden olyan beruházást, amely az elsőlakás-vásárlók igényeit kívánja kielégíteni, adminisztrációs eszközökkel is segíti. Így azok a beruházások, ahol az Otthon Start feltételrendszerének megfelelő lakások épülnek, nemzetgazdasági kiemelést kaphatnak, az engedélyezési eljárásban ezáltal jelentős gyorsításra számíthatnak.

Ezzel az eszközzel sok tucat lakásfejlesztés indulhat el hónapokkal hamarabb országszerte, jelentősen bővítve az elsőlakás-vásárlók számára a lakáskínálatot elsősorban Budapesten és a nagyvárosokban, így Békéscsabán is. Fontos, hogy csak az a lakásfejlesztés nyilvánítható kiemelt beruházássá, amely keretében legalább 250 lakás épül meg és amennyiben a megvalósuló lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program lakásokra vonatkozó feltételrendszerének.

Ahogy az a posztban olvasható, a kérelmek feldolgozása folyamatos. Jelenleg is több tucat olyan fejlesztést vizsgál a kormányzat, amellyel több mint tízezer új lakás építése indulhat meg még 2025-ben. – Gyorsítjuk az engedélyezéseket, indulnak a lakásfejlesztések, mozgásba lendül az építőipar, folyamatosan bővül a lakáskínálat, ez pedig a lakásárakat is megfogja – írta az államtitkár.

Az Otthon Start programról és az annak keretében elérhető 3 százalékos lakáshitelről a békéscsabaiak is elmondták a véleményüket.