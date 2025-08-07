augusztus 7., csütörtök

Húsbavágó volt a hiba: duplán terhelték az ügyfelek számláját az egyik hazai banknál

Az ügyfelek számlájáról duplán vontak le bizonyos korábbi vásárlások összegét az egyik hazai banknál. Mint kiderült, a hibát egy külső szolgáltató okozta.

Gál Csaba

– Csütörtök délelőtt több forrásunk is jelezte, hogy az OTP Banknál technikai probléma lépett fel, amely miatt egyes ügyfelek számlájáról duplán vonták le bizonyos korábbi vásárlások összegét. A hibát egy külső szolgáltató okozta, a bank pedig dolgozik a duplikált tranzakciók kiszűrésén, hogy helyreállítsa az érintett számlák egyenlegét. Az OTP elnézést kért az okozott kellemetlenségért. Úgy tudjuk, más banknál is előfordulhatott hasonló eset, az ügyben az Erste Bank is közleményt adott ki – olvasható az Index cikkében.

Az ügyfelek számlájáról duplán vontak le bizonyos korábbi vásárlások összegét az OTP-nél.
A problémák az OTP rendszerében léptek fel. Fotó: shutterstock.com

A problémák az OTP rendszerében léptek fel

Mint írják, problémák adódtak az OTP Bank rendszerében. A bank hivatalos tájékoztatása szerint egy külső szolgáltató hibája miatt előfordulhatott, hogy bizonyos korábbi vásárlásokat duplán terhelt a rendszer, így egyes ügyfelek számlájáról kétszer is levonták ugyanazt az összeget. Az OTP válasza szerint a külső partner bevonásával mindent megtesznek annak érdekében, hogy ügyfeleik számláján ismét a helyes egyenleg jelenjen meg. Az okozott kellemetlenségért elnézést kérnek az érintettektől.

Legutóbb egy olyan csalási eset került reflektorfénybe, melyben az egyik legnagyobb hazai pénzintézet, az OTP Bank biztonsági igazgatóját használták pénzünk megszerzésére.

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
