Húsbavágó volt a hiba: duplán terhelték az ügyfelek számláját az egyik hazai banknál

– Csütörtök délelőtt több forrásunk is jelezte, hogy az OTP Banknál technikai probléma lépett fel, amely miatt egyes ügyfelek számlájáról duplán vonták le bizonyos korábbi vásárlások összegét. A hibát egy külső szolgáltató okozta, a bank pedig dolgozik a duplikált tranzakciók kiszűrésén, hogy helyreállítsa az érintett számlák egyenlegét. Az OTP elnézést kért az okozott kellemetlenségért. Úgy tudjuk, más banknál is előfordulhatott hasonló eset, az ügyben az Erste Bank is közleményt adott ki – olvasható az Index cikkében.

A problémák az OTP rendszerében léptek fel. Fotó: shutterstock.com

Mint írják, problémák adódtak az OTP Bank rendszerében. A bank hivatalos tájékoztatása szerint egy külső szolgáltató hibája miatt előfordulhatott, hogy bizonyos korábbi vásárlásokat duplán terhelt a rendszer, így egyes ügyfelek számlájáról kétszer is levonták ugyanazt az összeget. Az OTP válasza szerint a külső partner bevonásával mindent megtesznek annak érdekében, hogy ügyfeleik számláján ismét a helyes egyenleg jelenjen meg. Az okozott kellemetlenségért elnézést kérnek az érintettektől.

