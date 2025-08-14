Döbbenetes ennek a gyümölcsnek az ára, hatezer forintra jön ki egy üveg lekvár ára

Hatezer forintra jön ki egy üveg lekvár, amit az egyik nagymama készített el, sárgabarackot vett hozzá horribilis áron. Az őszibarack pedig már biztosan kimarad az életéből, legalábbis az idén, ami az eltevést illeti.

Az őszibarack horroráron kapható, befőzni idén biztos nem kell belőle. Fotó: Bencsik Ádám

Nem akartak hinni a szemüknek a vásárlók

A békéscsabai piacon nem akartak hinni a szemüknek a vásárlók, ugyanis 1990 forint a magyar őszibarack kilója. Szép nagy gyümölcsök, kívánatosak, egészségesek, de ahogy egyet lemértünk, 650 forintba kerül.

A megmaradt barackok nagyra nőttek

Gyuricza Ágnes, a békéscsabai piac vásárcsarnokának egyik eladója elmondta, az a termelő, akitől beszerzik a friss őszibarackot, súlyos fagykárt könyvelhetett el. Egy harmadnyi termése lett, mivel azonban a fákon nem volt sok termés, a megmaradt barackok nagyra nőttek. Kilója 1990 forint, legyen fehér-, vagy sárgahúsú. A kopaszbarack (nektarin) is nagyjából ennyibe kerül, van belőle spanyol import és magyar termés egyaránt.

Az őszibarack idén nem lesz a befőzés slágergyümölcse

Horváth Jánosné, aki nyugdíjaként rendszeresen jár a békéscsabai piacra, elmondta, ilyen árak mellett meg sem fordul a fejében, hogy őszibarack-befőttet tegyen el, pedig minden évben szokott. Majoros Tamás a kajszitermés kapcsán – már ahol legalább volt valamennyi – felvetette, hogy nemcsak a sárgabaracklekvár és -befőtt került veszélybe, hanem a kajszipálinka is. Belegondolni is szörnyű, hogy mennyit kérhetnek literjéért értékesítők, ha egyáltalán lesz belőle eladó.