Hamarosan jelez a postaláda: levelet kapnak az okosmérős ügyfelek

Az energiaszolgáltatásban jelentős változások zajlanak, az ügyfelek egyre tudatosabbá válhatnak. Az eddigi egyirányú mérés és éves elszámolás elve helyett jön a két irányú mérés, a telekommunikációra épülő okoseszköz, valamint az okosmérés használata. Az okosmérők a hagyományos villanyórákhoz képest számos kényelmi és szakmai előnnyel rendelkeznek, és azok révén áttekinthetőbb és felügyelhetőbb lesz a lakás energetikai rendszere – írták az áramszolgáltató, az MVM honlapján.

Fontos változás jön, amely érinti az okosmérős ügyfeleket. Illusztráció: Shutterstock

Újra elérhetővé válik az azonos összegű áramszámla

– Tavasszal felkértem a nemzeti energiavállalatot a szükséges fejlesztések elvégzésére, amelyekkel mostanra el is készültek. Szeptembertől így lehetővé válik az érintett mintegy 230 ezer ügyfél számára, hogy ha igénylik, ismét havonta azonos összegű villanyszámlákat kapjanak – ismertette Facebook-oldalán Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára.

Megugorhattak az okosmérős ügyfelek rezsiköltségei

– Az okosmérős háztartások áramfelhasználását év eleje óta a tényleges fogyasztásuk alapján számolják el. Költségeik így jellemzően a téli hónapokban megugorhattak. A tervezhetőbb rezsikiadások érdekében most visszatérhetnek az egyenletes részszámlákhoz. Várható felhasználásuk alapján így az év minden hónapjában, a fűtési szezonban is azonos összeget kell fizetniük – írta.

Alacsony árak, kiszámítható számlázás

Hangsúlyozta: az idősoros elszámolási módba ősztől átkerülő ügyfelek változatlanul egyenletes részszámlákat kapnak, ha korábban amellett döntöttek. Kiemelte, hogy a magyar családokat Európa legalacsonyabb áram- és gázárai mellett kiszámítható és átlátható számlázással is segítik.