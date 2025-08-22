augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

22°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Áramszámla

1 órája

Hamarosan jelez a postaláda: levelet kapnak az okosmérős ügyfelek

Címkék#Energiaügyi Minisztérium#MVM#áramszámla

Fontos változás jelentett be az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, amely 230 ezer ügyfelet érint. A lényeg, hogy az MVM okosmérős ügyfelei hamarosan újra kérhetik az egyforma összegű áramszámlákat.

Licska Balázs

Az energiaszolgáltatásban jelentős változások zajlanak, az ügyfelek egyre tudatosabbá válhatnak. Az eddigi egyirányú mérés és éves elszámolás elve helyett jön a két irányú mérés, a telekommunikációra épülő okoseszköz, valamint az okosmérés használata. Az okosmérők a hagyományos villanyórákhoz képest számos kényelmi és szakmai előnnyel rendelkeznek, és azok révén áttekinthetőbb és felügyelhetőbb lesz a lakás energetikai rendszere – írták az áramszolgáltató, az MVM honlapján. 

Megugorhattak az okosmérős ügyfelek rezsiköltségei
Fontos változás jön, amely érinti az okosmérős ügyfeleket. Illusztráció: Shutterstock

Újra elérhetővé válik az azonos összegű áramszámla

– Tavasszal felkértem a nemzeti energiavállalatot a szükséges fejlesztések elvégzésére, amelyekkel mostanra el is készültek. Szeptembertől így lehetővé válik az érintett mintegy 230 ezer ügyfél számára, hogy ha igénylik, ismét havonta azonos összegű villanyszámlákat kapjanak – ismertette Facebook-oldalán Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára.

Megugorhattak az okosmérős ügyfelek rezsiköltségei 

– Az okosmérős háztartások áramfelhasználását év eleje óta a tényleges fogyasztásuk alapján számolják el. Költségeik így jellemzően a téli hónapokban megugorhattak. A tervezhetőbb rezsikiadások érdekében most visszatérhetnek az egyenletes részszámlákhoz. Várható felhasználásuk alapján így az év minden hónapjában, a fűtési szezonban is azonos összeget kell fizetniük – írta.

Alacsony árak, kiszámítható számlázás

Hangsúlyozta: az idősoros elszámolási módba ősztől átkerülő ügyfelek változatlanul egyenletes részszámlákat kapnak, ha korábban amellett döntöttek. Kiemelte, hogy a magyar családokat Európa legalacsonyabb áram- és gázárai mellett kiszámítható és átlátható számlázással is segítik.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu