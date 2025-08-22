1 órája
Hamarosan jelez a postaláda: levelet kapnak az okosmérős ügyfelek
Fontos változás jelentett be az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, amely 230 ezer ügyfelet érint. A lényeg, hogy az MVM okosmérős ügyfelei hamarosan újra kérhetik az egyforma összegű áramszámlákat.
Az energiaszolgáltatásban jelentős változások zajlanak, az ügyfelek egyre tudatosabbá válhatnak. Az eddigi egyirányú mérés és éves elszámolás elve helyett jön a két irányú mérés, a telekommunikációra épülő okoseszköz, valamint az okosmérés használata. Az okosmérők a hagyományos villanyórákhoz képest számos kényelmi és szakmai előnnyel rendelkeznek, és azok révén áttekinthetőbb és felügyelhetőbb lesz a lakás energetikai rendszere – írták az áramszolgáltató, az MVM honlapján.
Újra elérhetővé válik az azonos összegű áramszámla
– Tavasszal felkértem a nemzeti energiavállalatot a szükséges fejlesztések elvégzésére, amelyekkel mostanra el is készültek. Szeptembertől így lehetővé válik az érintett mintegy 230 ezer ügyfél számára, hogy ha igénylik, ismét havonta azonos összegű villanyszámlákat kapjanak – ismertette Facebook-oldalán Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkára.
Megugorhattak az okosmérős ügyfelek rezsiköltségei
– Az okosmérős háztartások áramfelhasználását év eleje óta a tényleges fogyasztásuk alapján számolják el. Költségeik így jellemzően a téli hónapokban megugorhattak. A tervezhetőbb rezsikiadások érdekében most visszatérhetnek az egyenletes részszámlákhoz. Várható felhasználásuk alapján így az év minden hónapjában, a fűtési szezonban is azonos összeget kell fizetniük – írta.
Alacsony árak, kiszámítható számlázás
Hangsúlyozta: az idősoros elszámolási módba ősztől átkerülő ügyfelek változatlanul egyenletes részszámlákat kapnak, ha korábban amellett döntöttek. Kiemelte, hogy a magyar családokat Európa legalacsonyabb áram- és gázárai mellett kiszámítható és átlátható számlázással is segítik.
