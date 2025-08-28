augusztus 28., csütörtök

NAV-árverés

24 perce

Aki siet, az most fél áron juthat hozzá néhány különlegességhez

Nem hittük volna, de egészen különleges dolgokra is lehet licitálni. Érdemes böngészni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a NAV árverési felületét, ugyanis a lefoglalt ingóságok között ezúttal több érdekesség is van.

Bátori Attila

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) a weboldalán rendszeresen közzétesz elektronikus árverésre bocsátott ingóságokat, a NAV árverési tételeket mindenki megnézheti. Ahogy azzal korábban már foglalkoztunk, ezek többnyire fizetésképtelenségi eljárás alatt álló cégektől és magánszemélyektől lefoglalt áruk, melyekhez jellemzően a becsült piaci ár feléért juthatnak hozzá a nyertes ajánlattevők, illetve onnan tehetnek ajánlatot. A hirdetési felületen megtekinthetők az egyes tárgyak fényképei is, így könnyen kiválasztható a megfelelő tétel.

NAV árverés: a modellek akár féláron is megszerezhetők
A NAV árverésen bárki licitálhat Fotó: shutterstock.com

Mire lehet most licitálni?

Az árverések között kutakodva több érdekes tételre bukkantunk. Ezek közül az egyik egy 2017-ben forgalomba helyezett, kék színű Iveco autóbusz, aminek becsült értéke 400 ezer forint, a minimális ajánlat pedig ennek a fele, 200 ezer forint.

Erre az Iveco autóbuszra is lehet licitálni. Forrás: NAV

Egy MAN gyártmányú kék színű tehergépkocsi szintén kalapács alá került. A 2007-ben forgalombehelyezett jármű becsült értéke 1 millió forint, a minimális ajánlat ebben az esetben is a fele, azaz 500 ezer forint. 

A becsült érték feléért juthatunk hozzá ehhez a MAN gyártmányú tehergépkocsihoz. Forrás: NAV

Hol lehet megnézni a NAV árverést?

Bővebben tájékozódni, regisztrálni, a tételekre ajánlatot tenni a NAV árverési oldalán lehet. A fenti két tételre augusztus 28-ig lehet licitálni. 

Korábban egy többmilliós makettre és BMW-re is lehetett licitálni.

 

