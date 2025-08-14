Micsoda útvesztő – ne kukoricázz, legyél bátor és indulj!

Micsoda útvesztő!? Kukoricázzatok velünk! A tengeri labirintus 3 hektár területen, a 100-as táblán elkészült. Az utak hossza összesen 1,7 kilométer, a kijutás akár 15 perc alatt is lehetséges – olvastunk egy izgalmas, játékra csábító felhívást a mezőhegyesi ménesbirtok közösségi oldalán.

Tengeri, pontosabban kukoricalabirintus, te kipróbálnád? Fotó: Ménesbirtok

Bejárat a Hársfa utcából. Bárki számára szabadon bejárható – értesült hírportálunk. Nem árt, ha a tengeri labirintusba visztek magatokkal életet mentő vizet, hidratáljatok a séta közben és legyetek bátrak!