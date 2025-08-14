43 perce
Micsoda útvesztő – ne kukoricázz, legyél bátor és indulj!
Kukoricázhat az is, akinek otthon csupán néhány cserép virágja van, de vonzódik a mezőgazdasági haszonnövények iránt. Vagy az izgalmakat keresi. Itt, a kukoricalabirintusban megtalálja. Mutatjuk, pontosan hol a rajt.
Micsoda útvesztő!? Kukoricázzatok velünk! A tengeri labirintus 3 hektár területen, a 100-as táblán elkészült. Az utak hossza összesen 1,7 kilométer, a kijutás akár 15 perc alatt is lehetséges – olvastunk egy izgalmas, játékra csábító felhívást a mezőhegyesi ménesbirtok közösségi oldalán.
Bejárat a Hársfa utcából. Bárki számára szabadon bejárható – értesült hírportálunk. Nem árt, ha a tengeri labirintusba visztek magatokkal életet mentő vizet, hidratáljatok a séta közben és legyetek bátrak!
Döbbenetes a barack ára, hatezer forintra jön ki idén egy üveg lekvár