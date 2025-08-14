augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

32°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tengeri labirintus

43 perce

Micsoda útvesztő – ne kukoricázz, legyél bátor és indulj!

Címkék#mezőhegyesi#hektár#tengeri labirintus#út#ménesbirtok#tábla

Kukoricázhat az is, akinek otthon csupán néhány cserép virágja van, de vonzódik a mezőgazdasági haszonnövények iránt. Vagy az izgalmakat keresi. Itt, a kukoricalabirintusban megtalálja. Mutatjuk, pontosan hol a rajt.

Csete Ilona

Micsoda útvesztő!? Kukoricázzatok velünk! A tengeri labirintus 3 hektár területen, a 100-as táblán elkészült. Az utak hossza összesen 1,7 kilométer, a kijutás akár 15 perc alatt is lehetséges – olvastunk egy izgalmas, játékra csábító felhívást a mezőhegyesi ménesbirtok közösségi oldalán.

Tengeri, pontosabban kukoricalabirintus, te kipróbálnád? Fotó: Ménesbirtok

Bejárat a Hársfa utcából. Bárki számára szabadon bejárható – értesült hírportálunk. Nem árt, ha a tengeri labirintusba visztek magatokkal életet mentő vizet, hidratáljatok a séta közben és legyetek bátrak!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu