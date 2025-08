Elhárult minden akadály, megépül a vidék sztrádája, az M44 folytatása - videóval

Mint a Világgazdaság írásában olvasható, az M8-as Budapestet tehermentesítené déli irányból, nyomvonala az M0-s nyomvonalával párhuzamosan fut majd. A környezetvédelmi engedélyek már rendelkezésre állnak.

Az M8-as kulcsfontosságú beruházás a közlekedésfejlesztés terén. Forrás: Világgazdaság/MKIF

Az M8-as is szóba került a videós fórumon

A honlap emlékeztetett arra, hogy július 25-én megtartott első interaktív videós fórumán Lázár János mintegy ezer üzenetet, kérdést és észrevételt kapott. Az építési és közlekedési miniszter hétfőn Krakkó Ákos társaságában ezek közül több konkrét fejlesztési kérdésre válaszolt. Az egyik legfontosabb bejelentése az M8-as gyorsforgalmi úttal kapcsolatban hangzott el – írja a Magyar Nemzet.

A magyar közlekedésfejlesztés egyik legfontosabb beruházása

Lázár János szerint a Dunaújváros és Kecskemét közötti szakasz megépítése a magyar közlekedésfejlesztés egyik legfontosabb beruházása. Az M8-as a főváros déli tehermentesítését szolgálja, és „tulajdonképpen az M0-s nyomvonalával párhuzamosan” fut majd.

A miniszter tájékoztatása szerint a környezetvédelmi engedélyek már rendelkezésre állnak, a nyomvonalvitákat pedig rendezték. A beruházás megvalósítása a koncessziós társaság feladata lesz, amelynek minden engedélyt átadtak.

A tervek szerint az M8-as szakasz 2031-re készül el teljes egészében.

Budapest érintése nélkül lehetne utazni

A Világgazdaság cikke alapján számoltunk be korábban arról, hogy egy igazi, klasszikus új autópálya is megépülhet Magyarországon, ami nem más, mint az M8-as, amely ha egészében megvalósul, elősegíti, hogy Budapest érintése nélkül lehessen majd utazni Nyugat-Magyarország és Kelet-Magyarország között. Az M44-es átadásán Orbán Viktor elmondta, a következő években megépítik az M8-as autópályát is.

Az M8-as Kecskeméttől Sárbogárdig futna, majd onnan M200 néven folytatódna Komáromig, ahol eléri az M1-es autópályát. Így végeredményben valóban megoldott az osztrák irányú kapcsolat, ha azt nem is mindvégig a leendő M8 biztosítaná. Az M8-as rövid szakaszai már akkorra elkészültek: így az M6-os autópálya dunaújvárosi M8 csomópontjához csatlakozó Dunaújváros és Dunavecse közötti, amely magában foglalja a Pentele hidat.