Lázár János videóban mondott el mindent, amit az M47-esről tudni kell

Lázár János még áprilisi Békés vármegyei látogatása során az M44 mellett erről a beruházásról is szólt. Nemcsak Gyulán, a gazdaságpolitikai fórumon, hanem Sarkadon, a Lázárinfón is beszélt az M47-esről, s most újabb részletek derültek ki.

Lázár János elmondta a részleteket az M47-esről, a 47-es négysávosításáról.

Fotó: Illusztráció: MW-archívum

Az építési és közlekedési miniszter videójában az egyik kiemelt programjának nevezte, hogy ne csak Budapest felé vigyenek autópályák, hanem Magyarország keleti részén egy észak-déli folyosót nyissanak Debrecen-Békéscsaba-Szeged között.

M47: folyik a tervezés

Lázár János kiemelte, folyik a tervezés, ami önmagában 15 milliárd forintba kerül. Megtervezik a Békéscsaba és Debrecen között a négysávos utat. Hozzátette, összességében pedig 130 milliárd forint értékben vannak kiadva tervezői megbízások útépítésekre.

Nagyvolumenű útépítési programmal készülünk a következő évekre. A 47-es négysávosítása Békéscsabától és Debrecentől, Berettyóújfalutól is megindulna. Ez a projekt lenne a következő 10 év legnagyobb autópálya építése Magyarországon.

Gazdaságilag indokolt a 47-es négysávosítása

Kifejtette, Debrecen és Békéscsaba ilyen módon történő összekötése gazdaságilag rendkívül indokolt, és a fejlesztés következő szakasza lenne a Békéscsaba-Szeged szakasz. Külön kiemelte, hogy a jelenlegi nyomvonalat akarják tartani, tehát nem új nyomvonalat építenek, hanem a mostani nyomvonalat erősítik, illetve szélesítik.

Mezőberénytől majdnem járhatatlan az út

A miniszter elmondta, Mezőberénytől Debrecenig majdhogynem járhatatlan az 47-es, olyan rossz állapotban van, és ezt is szeretnék minél hamarabb ezzel a beruházással megszüntetni.

– A tervek 2026 végéig fognak rendelkezésre állni. A tervezés zajlik, a telekvásárlások megkezdődnek – fogalmazott Lázár János.