Szuper erőset főz a Lidl szuper áron kínált kávéfőzője

Nem mindennapi ajánlattal kecsegtet a német diszkontáruház. A Lidl most egy olyan kávéfőzőt kínál, mely nem csak szuper erőset főz, de az ára is szupernek minősül.

Gál Csaba

Erős, 15 bar-os szivattyúnyomással, és nagy nyomású, 2 az 1-ben gőzfúvókával rendelkezik az a Silvercrest eszpresszó kávéfőző, melyre a Lidl akciós újságjában bukkantunk. A gőzfúvóka forróvíz-kieresztő és tejhabosító is egyben; a kávéfőzőhöz pedig 2 szűrőbetét – 1 vagy 2 csésze kávéhoz–, kivehető csepegtetőtál – vízszintjelzővel, és levehető víztartály is tartozik. A kávéfőzőt szuper áron kínálják.

A Silvercrest kávéfőző szuper áron kapható a Lidl-ben.
A Lidl ajánlatában szereplő Silvercrest kávéfőző ára most csak 29 999 forint. Fotó: lidl.hu

Lidl: a Silvercrest kávéfőző 1100 W teljesítményre képes

Ahogy az az akciós újságban olvasható, a készülék 1100 W teljesítményre képes és 3 év garancia is jár hozzá. A mérete is ideális: 22x31x27 centiméter. Az ára meg sem közelíti a hasonló teljesítményű kávéfőzőkét, most mindössze 29 999 forint.

Az ajánlat augusztus 21-től él, a kávéfőző pedig a rózsaszín mellett zöld és fekete színben is kapható.

Legutóbb extra spórolós akciót robbantott a Lidl, az ajánlat a barkácsolóknak szólt.

 

