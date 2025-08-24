Nagyot húzott a Lidl – olcsón osztják az ország tortáját

– A Lidl legfrissebb akciós újsága szerint augusztus 28-tól, csütörtöktől az üzletek polcain is megjelenik az Álmodozó, vagyis Magyarország Cukormentes Tortája – ráadásul igazán kedvező áron. Míg a cukrászdákban egy szeletért átlagosan 1700-1800 forintot kell fizetni, addig az ajánlat szerint a Lidl mindössze 1199 forintért kínálja majd a desszertet – olvasható a Mindmegette cikkében.

A Lidl szuper áron kínálja Magyarország Cukormentes Tortáját. Forrás: Magyarország Cukormentes Tortája/Facebook

Mint írják, Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke korábban elmondta, hogy a torták árát nem központilag szabályozzák, azt minden cukrászda saját maga határozza meg. Egy-egy szelet elkészítéséhez körülbelül 700 forintnyi alapanyag szükséges, így az édességet 1500 forint alatt nem valószínű, hogy árusítani fogják. Hozzátette azt is, hogy várhatóan 2000 forint fölé nem emelkedik majd az ár.

Ez volt az akkori jóslat, a Lidlben azonban most 1199 forintba fog kerülni a desszert, ezért várhatóan komoly lesz az érdeklődés Magyarország Cukormentes Tortája iránt.

Kedd reggeltől indult meg a roham az ország tortájáért. A nyertes alkotás, a DCJ Stílusgyakorlat gyulai cukrászok mesterműve, ami már az egész országban kapható – fagyiváltozatban is.