Labubu

21 perce

Függőséget okoz a világot meghódító termék, ami a békési fiatalok között is egyre népszerűbb

Címkék#őrület#peking#Labubu#Pop Mart#vakdoboz

Kína régóta próbálja levetkőzni azokat a sztereotípiákat, amelyek az olcsó árucikkekhez, a cenzúrához és az átláthatatlansághoz kötik. Legújabb dobásukkal már sikerült meghóditaniuk a világot, és lassan Magyarországon is kitör a Labubu-őrület.

Bátori Attila

Az elmúlt években már láthattuk, ahogy kínai videojátékok dollármilliárdokat termelnek, helyi kávézóláncok terjeszkednek New Yorkban, vagy éppen kínai sminkmárkák jelennek meg a globális piacon. Az igazi áttörést azonban egy különös játékfigura hozta meg: a Labubu.

A Labubu nagy áttörést hozott Kínának
A Labubut a kínai Pop Mart cég gyártja és forgalmazza. Fotó: shutterstock.com

Mi az a Labubu?

Sokaknál felmerülhet a kérdés, hogy mi is az a Labubu, ami egyébként annyira nem meglepő, hiszen Magyarországra alig egy-két hónapja érkezett csak meg az új plüssfigura. Labubu egy kis, szőrmók-szerű lény nagy fülekkel, hegyes fogakkal, és egyfajta huncut, groteszk, de aranyos megjelenéssel. A figurákat 2015-ben találta ki egy hongkongi művész, Lung Ka-szing, de a üzlet csak 2019-ben indult be, miután összefogott a Pop Marttal, amely akkor már öt éve foglalkozott úgynevezett vakdobozos játékforgalmazással. 

Békéscsabán több bolt is elkezdte árulni a kis szörnyecskéket

Utánajártunk, hogy Békéscsabán is lehet-e már kapni a népszerű játékfigurát. Ha eredetit nem is, de replikákkal találkozhatunk, melyek tízezer forint alatti áron kaphatóak. A Csaba Centerben lévő játékboltban például kétfajta figura kapható 8999, illetve 9999 forintos áron. Egy másik, a Lencsési lakótelepen lévő játéküzletben pedig nemrég érkezett egy nagyobb készlet a Labubu babákból. Itt azt mondták nekünk, hogy náluk kb. egy hónapja tart a figurák népszerűsége, nagyon keresik a vásárlók, és több fajta szériában, illetve színben is lehet kapni őket. Azt tapasztalják, hogy az első számú célcsoport a gyerekek, de volt rá példa, hogy felnőttek is vásárolták maguknak.

Mitől olyan sikeres a Labubu?

A siker mögött tudatos stratégia áll. A Pop Mart felismerte, hogy bizonytalan időkben az emberek az apró örömöket keresik, és erre építette fel a Labubu-őrületet. A zsákbamacska figurák között igazi ritkaságok is felbukkanhatnak, amelyek a többszörösét érhetik, mint a gyakoribb babák. Emiatt pedig egyesek kisebb vagyonokat, több tíz-, vagy akár százezer forintnyi összeget is képesek kifizetni egy-egy különlegességért.

A vásárlók 60 százaléka nő, többségük 25–34 éves, vagyis egy olyan generáció, amely szívesen költ szórakoztató, gyűjthető tárgyakra. A Hello Kittyt gyártó Sanrio növekedését is lekörözték: míg a japán rivális 45 százalékos bővülést mutatott, a Pop Mart 107 százalékot ért el – írja a vg.hu.

A babákat gyártó pekingi Pop Mart néhány év alatt világmárkává nőtte ki magát. A cég már több mint ötszáz üzletet működtet, az eladások értéke az idén már elérte a 418 millió dollárt. A Goldman Sachs előrejelzése szerint idén akár 11,3 milliárd dollárnyi forgalmat is elérhet, amivel utolérné a piacvezető dán Legót. Egyes darabok árveréseken elképesztő összegekért kelnek el: a legdrágábbért 170 ezer dollárt fizettek.

Singapore,,June,01,,2025,,Labubu,The,Monster,Character,Of,Fall
Óriási népszerűségre tettek szert az elmúlt pár hónapban a Labubu plüssfigurák. Forrás: shutterstock.com

Miért lesznek sokan függők?

A Labubu-őrületet tovább fokozza a vakdoboz módszer: a vevő csak kibontás után tudja meg, melyik figura lapul a csomagban. Minden doboz egy bizonyos kollekció egy darabját tartalmazza, így a vevő meg akarja szerezni a többit is, ami újabb és újabb vásárlásra motiválja. A gyakorlat ellenmondásos, és sokat bírálták. A kínai kormány emiatt meg is tiltotta, hogy nyolc év alatti gyerekeknek ilyen termékeket árusítsanak.

A Labubunak köszönhetően Kína új oldalát mutatta meg

A Labubu mégis túlmutat egy játékon. Kínában ugyan a bevétel 70 százaléka keletkezik, a világsiker mégis azt mutatja, hogy az ország képes trendi, szerethető márkát adni a fiatal generációknak. 

A fogyasztók már nem azzal foglalkoznak, hogy kínai termékről van szó, hanem egyszerűen megszeretik

 – mondta Yaling Jiang, a kínai piacra szakosodott szakértő.

A Pop Mart története bizonyítja: megfelelő érzékkel és kitartással egy különös figura is lehet a kulturális áttörés kulcsa, amely Kínát nem a múlt sztereotípiái, hanem a jövő szórakoztatóipara felől mutatja meg a világnak – összegzi a vg.hu.

 

 

