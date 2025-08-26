Függőséget okoz a világot meghódító termék, ami a békési fiatalok között is egyre népszerűbb

Az elmúlt években már láthattuk, ahogy kínai videojátékok dollármilliárdokat termelnek, helyi kávézóláncok terjeszkednek New Yorkban, vagy éppen kínai sminkmárkák jelennek meg a globális piacon. Az igazi áttörést azonban egy különös játékfigura hozta meg: a Labubu.

A Labubut a kínai Pop Mart cég gyártja és forgalmazza. Fotó: shutterstock.com

Mi az a Labubu?

Sokaknál felmerülhet a kérdés, hogy mi is az a Labubu, ami egyébként annyira nem meglepő, hiszen Magyarországra alig egy-két hónapja érkezett csak meg az új plüssfigura. Labubu egy kis, szőrmók-szerű lény nagy fülekkel, hegyes fogakkal, és egyfajta huncut, groteszk, de aranyos megjelenéssel. A figurákat 2015-ben találta ki egy hongkongi művész, Lung Ka-szing, de a üzlet csak 2019-ben indult be, miután összefogott a Pop Marttal, amely akkor már öt éve foglalkozott úgynevezett vakdobozos játékforgalmazással.

Békéscsabán több bolt is elkezdte árulni a kis szörnyecskéket

Utánajártunk, hogy Békéscsabán is lehet-e már kapni a népszerű játékfigurát. Ha eredetit nem is, de replikákkal találkozhatunk, melyek tízezer forint alatti áron kaphatóak. A Csaba Centerben lévő játékboltban például kétfajta figura kapható 8999, illetve 9999 forintos áron. Egy másik, a Lencsési lakótelepen lévő játéküzletben pedig nemrég érkezett egy nagyobb készlet a Labubu babákból. Itt azt mondták nekünk, hogy náluk kb. egy hónapja tart a figurák népszerűsége, nagyon keresik a vásárlók, és több fajta szériában, illetve színben is lehet kapni őket. Azt tapasztalják, hogy az első számú célcsoport a gyerekek, de volt rá példa, hogy felnőttek is vásárolták maguknak.

Mitől olyan sikeres a Labubu?

A siker mögött tudatos stratégia áll. A Pop Mart felismerte, hogy bizonytalan időkben az emberek az apró örömöket keresik, és erre építette fel a Labubu-őrületet. A zsákbamacska figurák között igazi ritkaságok is felbukkanhatnak, amelyek a többszörösét érhetik, mint a gyakoribb babák. Emiatt pedig egyesek kisebb vagyonokat, több tíz-, vagy akár százezer forintnyi összeget is képesek kifizetni egy-egy különlegességért.

A vásárlók 60 százaléka nő, többségük 25–34 éves, vagyis egy olyan generáció, amely szívesen költ szórakoztató, gyűjthető tárgyakra. A Hello Kittyt gyártó Sanrio növekedését is lekörözték: míg a japán rivális 45 százalékos bővülést mutatott, a Pop Mart 107 százalékot ért el – írja a vg.hu.