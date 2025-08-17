Buli volt vagy rabszolgamunka? Sokan bikiniztek a kilométeres sorok között

Fél évszázada készülhetett ez a felvétel. Címerezés, kukorica, fürdőruhás, bikinis diáklányok a Mezőhegyesi Állami Gazdaság kukoricatábláján. Tegye fel a kezét, aki anno volt címerezni! Csíkos melegítőben, vagy alig felöltözve? Ki az, akinek a bőre, az arca, a teste ellenállt? Vagy téged is kidekoráltak a penge éles levelek? Egy szórakoztató oldal, az Emlékszel? alaposan felkorbácsolta a hozzászólókat, a nosztalgia, a retro életérzés mindenkiből más emlékeket váltott ki. Nem csak a mezőhegyesi kukorica jutott az eszükbe, és érkeztek is a hozzászólások.

Bikinis, címerező lányok valamikor 1973 környékén: őket nem vagdalta össze a kukorica levele? Forrás: Facebook/Emlékszel?

Ó, az a kilométeres sor kukorica!

Jujj, ezek lehet, hogy mi vagyunk?

Volt benne részem, 40 fokban szétkaszabolt bennünket a kukorica levele, a címer pora csípte az izzadt bőrünket a kilométer hosszú sorokban. De életem legszebb nyarai voltak az építőtáborok.

Voltam Mezőhegyesen, de a kukorica levele és a szúnyogok miatt nem fürdőruhás meló volt!

Lehet hogy így volt, de csíp is, vág is, kellemetlen munka! Inkább hosszú ujjú ruházatot javasolnék.

Én is voltam, de nem fürdőruhában! Ki sem látszottunk, olyan magas volt a kukorica. Azért kibírtuk.

Sok diák dolgozott az állami gazdaság földjein én minden évben címereztem. Istenem, 3 km volt egy sor.

Rabszolgamunka!

Sokak emléke mindez

A címerezés egyébként a következő évtizedekben is jellemző nyári munkája volt gyakorlatilag generációknak mindez, nem is véletlen, hogy ilyen sokan hozzászóltak a témához a közösségi portálon.