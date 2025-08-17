1 órája
Buli volt vagy rabszolgamunka? Sokan bikiniztek a kilométeres sorok között
Nosztalgia, vagy bosszantó valóság? A címerezés milyen munka, van tapasztalatod? Régen sok mindenkinek összevagdosta a kukorica levele a testét, de sokan a bátor, bikinis vonalat képviselték.
Fél évszázada készülhetett ez a felvétel. Címerezés, kukorica, fürdőruhás, bikinis diáklányok a Mezőhegyesi Állami Gazdaság kukoricatábláján. Tegye fel a kezét, aki anno volt címerezni! Csíkos melegítőben, vagy alig felöltözve? Ki az, akinek a bőre, az arca, a teste ellenállt? Vagy téged is kidekoráltak a penge éles levelek? Egy szórakoztató oldal, az Emlékszel? alaposan felkorbácsolta a hozzászólókat, a nosztalgia, a retro életérzés mindenkiből más emlékeket váltott ki. Nem csak a mezőhegyesi kukorica jutott az eszükbe, és érkeztek is a hozzászólások.
Ó, az a kilométeres sor kukorica!
- Jujj, ezek lehet, hogy mi vagyunk?
- Volt benne részem, 40 fokban szétkaszabolt bennünket a kukorica levele, a címer pora csípte az izzadt bőrünket a kilométer hosszú sorokban. De életem legszebb nyarai voltak az építőtáborok.
- Voltam Mezőhegyesen, de a kukorica levele és a szúnyogok miatt nem fürdőruhás meló volt!
- Lehet hogy így volt, de csíp is, vág is, kellemetlen munka! Inkább hosszú ujjú ruházatot javasolnék.
- Én is voltam, de nem fürdőruhában! Ki sem látszottunk, olyan magas volt a kukorica. Azért kibírtuk.
- Sok diák dolgozott az állami gazdaság földjein én minden évben címereztem. Istenem, 3 km volt egy sor.
- Rabszolgamunka!
Sokak emléke mindez
A címerezés egyébként a következő évtizedekben is jellemző nyári munkája volt gyakorlatilag generációknak mindez, nem is véletlen, hogy ilyen sokan hozzászóltak a témához a közösségi portálon.
