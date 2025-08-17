augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

24°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kukoricacímerezés

2 órája

Buli volt vagy rabszolgamunka? Sokan bikiniztek a kilométeres sorok között

Címkék#kilométeres#Mezőhegyesi Állami Gazdaság#címer#bőr#diáklány

Nosztalgia, vagy bosszantó valóság? A címerezés milyen munka, van tapasztalatod? Régen sok mindenkinek összevagdosta a kukorica levele a testét, de sokan a bátor, bikinis vonalat képviselték.

Csete Ilona

Fél évszázada készülhetett ez a felvétel. Címerezés, kukorica, fürdőruhás, bikinis diáklányok a Mezőhegyesi Állami Gazdaság kukoricatábláján. Tegye fel a kezét, aki anno volt címerezni! Csíkos melegítőben, vagy alig felöltözve? Ki az, akinek a bőre, az arca, a teste ellenállt? Vagy téged is kidekoráltak a penge éles levelek? Egy szórakoztató oldal, az Emlékszel? alaposan felkorbácsolta a hozzászólókat, a nosztalgia, a retro életérzés mindenkiből más emlékeket váltott ki. Nem csak a mezőhegyesi kukorica jutott az eszükbe, és érkeztek is a hozzászólások.

kukorica
Bikinis, címerező lányok valamikor 1973 környékén: őket nem vagdalta össze a kukorica levele? Forrás: Facebook/Emlékszel?

Ó, az a kilométeres sor kukorica!

  • Jujj, ezek lehet, hogy mi vagyunk?
  • Volt benne részem, 40 fokban szétkaszabolt bennünket a kukorica levele, a címer pora csípte az izzadt bőrünket a kilométer hosszú sorokban. De életem legszebb nyarai voltak az építőtáborok.
  • Voltam Mezőhegyesen, de a kukorica levele és a szúnyogok miatt nem fürdőruhás meló volt!
  • Lehet hogy így volt, de csíp is, vág is, kellemetlen munka! Inkább hosszú ujjú ruházatot javasolnék.
  • Én is voltam, de nem fürdőruhában! Ki sem látszottunk, olyan magas volt a kukorica. Azért kibírtuk.
  • Sok diák dolgozott az állami gazdaság földjein én minden évben címereztem. Istenem, 3 km volt egy sor.
  • Rabszolgamunka!

Sokak emléke mindez

A címerezés egyébként a következő évtizedekben is jellemző nyári munkája volt gyakorlatilag generációknak mindez, nem is véletlen, hogy ilyen sokan hozzászóltak a témához a közösségi portálon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu