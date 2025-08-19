A gazdák többségénél már teljesen mindegy, hogy mennyi az átvételi ár – videóval

A Viharsarokban 200-250 milliméter csapadék hiányzik a talajokból, ez a kukorica halálát jelentette a legtöbb helyen. Sok táblában már lesilózták a tengerit, máshol aratnak majd, hátha jobb a tábla belsejében a termés, mint ami kívülről látszik. Mutatjuk, mit tudtunk meg a kukorica 2025-ös terméséről!

Így alakult a kukorica 2025-ben Békésben az aszály miatt, amit Bozsár Tamás mutat be. Fotó: Dinya Magdolna

Leginkább minden megy a lecsóba

Bozó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Békés vármegyei alelnöke elmondta, a kukoricából 2025-ben Békésben 50 százalékban siló lett, ha egyáltalán lett, és a mostani helyzet vetekszik a 2022-es, történelmi aszállyal. Nyolc-kilenc tonnát reméltek a termelők hektáronként, sok helyen jó, ha terem 0,5-1 tonna, de inkább minden megy a lecsóba.

Van, ahol boldogan, zölden virít a kukorica 2025-ben is!

– Természetesen kivételek mindig vannak, Sarkad térségében például – amikor a leginkább szükség volt rá – 50-60 milliméter csapadék zúdult a földekre, és most is boldogan, zölden virítanak a kukoricák – emelte ki Bozó József. – Ugyanez a helyzet az öntözött kukoricáknál is, de itt sem minden fenékig tejfel, hiszen a kukorica öntözésének is magasak az energiaköltségei.

A napraforgónál sem sokkal jobb a helyzet

Bozsár Tamás, a Csabai Raktárszövetkezet kereskedelmi és telepvezetője a határszemlén bemutatta, mekkora az aszálykár, mennyire kínlódnak a kukoricák, már amik egyáltalán életjeleket mutatnak. A napraforgónál sem sokkal jobb a helyzet, bár ez jobban tűri a szárazságot. Ami biztosnak tűnik az elmúlt évek tapasztalatai alapján, aki csak teheti, gabonát vet majd, a kukorica vetésterülete akár a felére is csökkenhet Békésben.