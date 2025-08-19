augusztus 19., kedd

Huba névnap

27°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csőd

3 órája

A gazdák többségénél már teljesen mindegy, hogy mennyi az átvételi ár – videóval

Címkék#Bozó József#mezőgazdaság#Nemzeti Agrárgazdasági Kamara#agrár#kukorica#aszály#probléma

A legtöbben az elszáradt kukoricatáblával szembesülnek – mert szó szerint lesült a kukorica 2025-ben –, és a betakarítás helyett a 100 százalékos aszálykár benyújtásán dolgoznak Békésben.

Nyemcsok László

A Viharsarokban 200-250 milliméter csapadék hiányzik a talajokból, ez a kukorica halálát jelentette a legtöbb helyen. Sok táblában már lesilózták a tengerit, máshol aratnak majd, hátha jobb a tábla belsejében a termés, mint ami kívülről látszik. Mutatjuk, mit tudtunk meg a kukorica 2025-ös terméséről! 

Ilyen lett a kukorica 2025-ben, amelyet Bozsár Tamás mutat be a kukoricatáblában állva
Így alakult a kukorica 2025-ben Békésben az aszály miatt, amit Bozsár Tamás mutat be. Fotó: Dinya Magdolna

Leginkább minden megy a lecsóba

Bozó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Békés vármegyei alelnöke elmondta, a kukoricából 2025-ben Békésben 50 százalékban siló lett, ha egyáltalán lett, és a mostani helyzet vetekszik a 2022-es, történelmi aszállyal. Nyolc-kilenc tonnát reméltek a termelők hektáronként, sok helyen jó, ha terem 0,5-1 tonna, de inkább minden megy a lecsóba.

Van, ahol boldogan, zölden virít a kukorica 2025-ben is! 

– Természetesen kivételek mindig vannak, Sarkad térségében például – amikor a leginkább szükség volt rá – 50-60 milliméter csapadék zúdult a földekre, és most is boldogan, zölden virítanak a kukoricák – emelte ki Bozó József. – Ugyanez a helyzet az öntözött kukoricáknál is, de itt sem minden fenékig tejfel, hiszen a kukorica öntözésének is magasak az energiaköltségei.

A napraforgónál sem sokkal jobb a helyzet

Bozsár Tamás, a Csabai Raktárszövetkezet kereskedelmi és telepvezetője a határszemlén bemutatta, mekkora az aszálykár, mennyire kínlódnak a kukoricák, már amik egyáltalán életjeleket mutatnak. A napraforgónál sem sokkal jobb a helyzet, bár ez jobban tűri a szárazságot. Ami biztosnak tűnik az elmúlt évek tapasztalatai alapján, aki csak teheti, gabonát vet majd, a kukorica vetésterülete akár a felére is csökkenhet Békésben.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu