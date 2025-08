Egyre több magyar van oda a kisüzemi sörfőzdék söreiért, mutatjuk miért

A kisüzemi sörfőzdék a hazai sörkultúra megújulásának motorjai – hangzott el a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete által szervezett közös sajtótájékoztatón a napokban. Tevékenységükkel a kisüzemi sörfőzdék hozzájárultak, hozzájárulnak a kínálat sokszínűségéhez, a minőségi szemlélet erősödéséhez és a fogyasztói ízlés finomodásához. Egyediségük, kreativitásuk és regionális beágyazottságuk révén nem csupán élményt kínálnak, hanem munkahelyeket teremtenek, helyi és különleges alapanyagokat hasznosítanak, és élénkítik a gasztronómiai turizmust, a HoReCa szektort is.

A kisüzemi sörfőzdék a sörkultúra megújításának motorjai. Fotó: MW-archív

A nagy sörgyárak is reagálnak a kisüzemi sörfőzdék kínálatára

A kraft és a kisüzemi sörfőzés értékközpontú alternatívát kínál a nagyipari termelés mellett, fenntartható modellként jelenik meg az egyre tudatosabb fogyasztói közegben. Mindemellett a kisüzemek piaci jelenléte mérsékli a nagy, multinacionális sörgyártók koncentrációját, erősítve a választékot és a versenyt a vendéglátásban; de a tapasztalatok szerint termékválasztékuk színesítésére sarkallják a nagyvállalatokat is.

Ezt erősítette meg a Beol.hu-nak Bukovinszky Béla, a Szent András Sörfőzde ügyvezető igazgatója is, aki elmondta, ez úgy érhető tetten, hogy nagyon sok nagyüzem a termékei minőségét a kis főzdék miatt kezdte el javítani, a termékportfólióját miattuk kezdte el kiszélesíteni. Kiemelte, hogy például emiatt kezdtek el a hazai nagyüzemek is IPA típusú sört gyártani, vagy a kukoricát, mint pótanyagot ezért is hagyják el egyre több esetben a nagy gyártók a söreikből.

A kisüzemi főzdék részesedése még nem túl magas hazánkban

Bár a kisüzemek gazdasági súlya nem olyan nagy, de hatásuk jelentős: izgalmassá és értékalapúvá teszik a sörfogyasztást, újraértelmezve a „sör” fogalmát egy modern, prémium élményként. A sörpiacon mindkét szegmensre, a nagyokra és a kicsikre is szükség van, mindemellett tény, hogy van hová előrelépni, hiszen a kisüzemi főzdék becsült piaci részesedése

Magyarországon 3-4%,

míg például skandináv országokban 10% körüli,

de Olaszországban is 8-9%,

az USA-ban pedig kiugró, 26%-os.

A fiatalok erősítik a kisüzemi sörök piaci pozícióját

Bukovinszky Béla szerint a jelenlegi gazdasági helyzetben a kisüzemek nem tudnak jelentősen növekedni, így sajnos igazán nem látszódnak meg a sörpiacon. Megjegyezte, hogy nálunk még igazán nem alakult ki, hogy a kisüzemi sörfőzdék határoznák meg a sörpiac egészét, jóllehet ízlés kérdésében, mint láthattuk, már jócskán van ráhatásuk. Az eseményen ugyanakkor elhangzott, hogy az innovatív termékek megjelenése és a fiatalabb generációk érdeklődése nagyban hozzájárul a kisüzemi sörök piaci pozíciójának erősödéséhez. Heti-havi rendszerességgel jelennek meg új sörök; nagyon széles kínálatból választhatnak a sörszeretők. Egy-egy minőségi kisüzemi sör méltán veheti fel a versenyt a nagyüzemiekkel, sok esetben jelentősebb hozzáadott értéket adva.