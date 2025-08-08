augusztus 8., péntek

László névnap

29°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beruházás jön

53 perce

Kiemelt fejlesztési területről döntöttek Békéscsabán

Címkék#fejlesztés#telekterület#beruházás

Egy beruházás ügye is napirendre került a minap a városi közgyűlés ülésén. A lényeg, hogy ennek érdekében Békéscsaba kiemelt fejlesztési területté nyilvánított egy területet.

Licska Balázs

Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítottak egy területet a békéscsabai városi közgyűlés döntése értelmében. Ez lehetővé teszi azt, hogy a településrendezési eszközöket egyszerűsített eljárás keretében módosíthatták. De vajon miről is szól a változtatás?

kiemelt fejlesztési terület, Békéscsaba
Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítottak egy területet, ahol beruházást terveznek /Forrás: Shutterstock/

Beruházás készül az Ipari úton, ezért szükséges a változtatás

A lényeg, hogy az Ipari út 14. szám alatti ingatlant fejlesztenék, raktárépületet helyeznének el itt, és a telket szeretnék megosztani. A telek nagyjából 5752 négyzetméteres, és a jelenlegi előírások miatt nem lehet megosztani, mert az övezetben 

  • a megengedett legkisebb telekterület 3000 négyzetméter,
  • a megengedett legnagyobb beépítettség 50 százalék,
  • a megengedett legkisebb telekszélesség 35 méter,
  • a megengedett legkisebb telekmélység 50 méter.

Kiemelt fejlesztési területről döntöttek, hogy egyszerűbb legyen az eljárás

Érdekesség, hogy az Ipari úti ingatlannal keleti irányban szomszédos telkek mérete keskenyebb a jelenlegi megengedett értéknél. Azért, hogy egységesebb legyen a kép, illetve, hogy a tervezett fejlesztéseket megvalósíthassák, módosítanák a településrendezési eszközöket. Ennek érdekében nyilvánították a tervezett beruházás területét kiemelt fejlesztési területté. Így a településrendezési eszközöket egyszerűsített eljárás keretében lehet módosítani – jelezték a grémium elé került előterjesztésben.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu