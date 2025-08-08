1 órája
Kiemelt fejlesztési területről döntöttek Békéscsabán
Egy beruházás ügye is napirendre került a minap a városi közgyűlés ülésén. A lényeg, hogy ennek érdekében Békéscsaba kiemelt fejlesztési területté nyilvánított egy területet.
Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítottak egy területet a békéscsabai városi közgyűlés döntése értelmében. Ez lehetővé teszi azt, hogy a településrendezési eszközöket egyszerűsített eljárás keretében módosíthatták. De vajon miről is szól a változtatás?
Beruházás készül az Ipari úton, ezért szükséges a változtatás
A lényeg, hogy az Ipari út 14. szám alatti ingatlant fejlesztenék, raktárépületet helyeznének el itt, és a telket szeretnék megosztani. A telek nagyjából 5752 négyzetméteres, és a jelenlegi előírások miatt nem lehet megosztani, mert az övezetben
- a megengedett legkisebb telekterület 3000 négyzetméter,
- a megengedett legnagyobb beépítettség 50 százalék,
- a megengedett legkisebb telekszélesség 35 méter,
- a megengedett legkisebb telekmélység 50 méter.
Kiemelt fejlesztési területről döntöttek, hogy egyszerűbb legyen az eljárás
Érdekesség, hogy az Ipari úti ingatlannal keleti irányban szomszédos telkek mérete keskenyebb a jelenlegi megengedett értéknél. Azért, hogy egységesebb legyen a kép, illetve, hogy a tervezett fejlesztéseket megvalósíthassák, módosítanák a településrendezési eszközöket. Ennek érdekében nyilvánították a tervezett beruházás területét kiemelt fejlesztési területté. Így a településrendezési eszközöket egyszerűsített eljárás keretében lehet módosítani – jelezték a grémium elé került előterjesztésben.
Fejlődés otthonteremtésben és gasztronómiában: fókuszban az Otthon Start és a békési ízek
Belekóstoltunk a szüretbe, hogy milyen lett idén a Csabagyöngye szőlő – galériával