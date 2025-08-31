1 órája
Hétfőtől nagy változás jön a hazai fizetős utakon, az M44-est is érinti
Éves szinten 2 milliárd forinttal több marad az emberek zsebében. A jelentős megtakarítás annak köszönhető, hogy szeptember elsejétől megszüntették az autópálya-matricát terhelő kényelmi díjat.
– Szeptembertől nem kell kényelmi díjat fizetni az online autópályamatrica megvásárlása során. Ennek az intézkedésnek köszönhetően, jelentős lesz a megtakarítás, éves szinten több mint 2 millárd forintot spórolhatnak a vásárlók – olvasható az Energiaügyi Minisztérum közösségi oldalán.
Megszüntették az autópálya-matricát terhelő kényelmi díjat
Szeptember elseje idén nem csak az iskolakezdés napja. Megszüntettük az autópálya-matricát terhelő kényelmi díjat, ezért mindenki kevesebbet fizet az e-matricáért
– mondta el a videóban Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára.
– Tízből hat autópálya-matricát már eddig is elektronikusan vásároltunk, ezeket a vásárlásokat különböző mértékű kényelmi díj terhelte, a néhány száztól akár a több ezer forintig. Elsejétől ennek vége. Ezzel a döntéssel éves szinten 2 milliárd forinttal több marad az emberek zsebében.
Így áll jelenleg az M47-es ügye
A 47-es út négysávosítása kapcsán tett közzé nemrégiben újabb információkat TikTok csatornáján Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter részletesen szólt arról, hogy miként áll most az M47-es ügye, amely Békés vármegye szempontjából is fontos fejlesztésnek számít.
A Tisza-adóval a békési egészségügyi dolgozók is rengeteget buknának
Felesége mellett lelhet örök nyugalmat az öt testvér elhunyt édesapja