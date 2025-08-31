Hétfőtől nagy változás jön a hazai fizetős utakon, az M44-est is érinti

– Szeptembertől nem kell kényelmi díjat fizetni az online autópályamatrica megvásárlása során. Ennek az intézkedésnek köszönhetően, jelentős lesz a megtakarítás, éves szinten több mint 2 millárd forintot spórolhatnak a vásárlók – olvasható az Energiaügyi Minisztérum közösségi oldalán.

A kényelmi díj megszűnt, jelentős lesz a megtakarítás. Forrás: MW Archív

Megszüntették az autópálya-matricát terhelő kényelmi díjat

Szeptember elseje idén nem csak az iskolakezdés napja. Megszüntettük az autópálya-matricát terhelő kényelmi díjat, ezért mindenki kevesebbet fizet az e-matricáért

– mondta el a videóban Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára.

– Tízből hat autópálya-matricát már eddig is elektronikusan vásároltunk, ezeket a vásárlásokat különböző mértékű kényelmi díj terhelte, a néhány száztól akár a több ezer forintig. Elsejétől ennek vége. Ezzel a döntéssel éves szinten 2 milliárd forinttal több marad az emberek zsebében.

