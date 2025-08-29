augusztus 29., péntek

Tervezett ütem

22 perce

Képeken a Keleti pályaudvar felújítása – ez történik, amíg a vonatod máshova fut be

Javában zajlanak a felújítási munkálatok a legforgalmasabb vasúti csomópontban. A Keleti pályaudvar felújítása a tervek szerint szeptember 20-ra fejeződik be.

Beol.hu

– Szeptember 20-ig egy hónapon át teljes lezárás mellett dolgoznak a szakemberek, hogy a Keleti pályaudvar infrastruktúrája megújuljon. A munkákban 400-450 szakember vesz részt, nagyszámú munkagép, vasútüzemi és közúti jármű bevonásával. Unimat nagygép is dolgozik a helyszínen a vágányok szabályozásán. Vasúti daru segítségével biztosítják a kitérők szakszerű cseréjét és beépítését – olvasható a MÁV-csoport közösségi oldalán. A Keleti pályaudvar felújítása a tervezett ütemben halad.

Felújítási munálatok zajlanak a Keleti pályaudvaron.
A Keleti pályaudvaron javában zajlanak a felújítási munkálatok. Fotó: MÁV-csoport/Facebook

A Keleti pályaudvar korszerűsítése a tervezett ütemben halad

Mint írják, a beruházás során korszerűsítik vágányokat és váltókat, így javul a berendezések üzembiztonsága és csökken a meghibásodások száma. A felsővezetéki hálózatot is felújítják, ami hozzájárul a zavartalanabb vonatközlekedéshez, valamint visszaemelik a pályára engedélyezett sebességet, így gyorsabb és pontosabb lehet az utazás.

Képeken a Keleti pályaudvar felújítása

Fotók: MÁV-csoport/Facebook

A Keleti pályaudvar több mint négymilliárd forintból újul meg. 

 

