Nincs kecmec: keményen lecsapnak a kamuakciókkal trükköző kereskedőkre

Fokozott ellenőrzésekre kerül sor a kiemelt akciós időszakokban, így többek között a kuponnapokhoz, a Black Friday kedvezményekhez és a karácsonyi időszakhoz kapcsolódóan – olvasható az NKFH közleményében. A 2022. május 28-án hatályba lépett szabályozás óta a fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan és célzottan ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e az akciós árfeltüntetés előírásait, fellépnek a kamuakciók ellen.

Szigorú ellenőrzés jön a kamuakciók ellen. Fotó: Illusztráció: shutterstock

Ez a lényege a 30 napos szabálynak

Az úgynevezett „30 napos szabály” értelmében az árcsökkentést mindig a megelőző 30 nap legalacsonyabb árához szükséges viszonyítani, így biztosítva, hogy a fogyasztókat ne lehessen félrevezetni mesterségesen megemelt árakkal vagy „kamuakciók” meghirdetésével.

A kamuakciók ideje lejárt

A fogyasztókat nem elegendő tehát az elmúlt 30 nap legalacsonyabb áráról tájékoztatni, az akció mértékét is ahhoz – vagyis az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához – kell viszonyítani. Ugyancsak fontos ellenőrzési szempont, hogy az akciót megelőző korábbi egységárat is fel kell tüntetni – részletezték.

A hatóság hozzátette, az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok folyamatosan ellenőrzik a szabályok betartását, hiszen a fogyasztók vásárlási döntéseiben kulcsszerepet játszik a termékek ára. Az ellenőrzések célja tehát, hogy a fogyasztók az akciók során is megalapozott döntést hozhassanak, pontosan lássák a kedvezmények mértékét és ezzel párhuzamosan a piaci verseny tisztességes keretek között működjön.

A szigorú ellenőrzések miatt javult a tendencia

A fogyasztóvédelmi hatóság a tavalyi évben országosan közel négyezer üzletben tartott átfogó ellenőrzést, amelyek során az akciós árak feltüntetését is vizsgálta.

Az eredmények szerint

96 esetben az akciós eladási ár,

további 88 esetben

pedig az akciós egységár nem felelt meg az előírásoknak. A korábbi ár feltüntetése kapcsán 34 üzletben tárt fel jogsértést a hatóság.

A szabályozás bevezetése óta – a szigorú hatósági fellépésnek is köszönhetően – ezen a téren a korábbi évekhez képest javuló tendencia érzékelhető a hagyományos kereskedelemben. A 2022. évben tapasztalt 16%-os kifogásolási arány 2023-ban 13%-ra csökkent, 2024-ben pedig a hagyományos üzletek esetén már csak elenyésző mértékben tapasztalta a hatóság a korábbi ár feltüntetésének hiányát. Ennek mentén kiemelték, most a hatóásgi ellenőrzések jobban fókuszálnak majd az online kereskedelemre, ez a szegmens a fogyasztóvédelmi hatóság idei vizsgálati programjának hangsúlyos részét képezi.