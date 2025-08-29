42 perce
Nincs kecmec: keményen lecsapnak a kamuakciókkal trükköző kereskedőkre
A vármegyei kormányhivatalokkal karöltve a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szigorúan ellenőrzi az akciós árakra vonatkozó előírások betartását. Kemény fellépést ígérnek a hagyományos boltokat és az online kereskedőket egyaránt érintő ellenőrzések során. Ígérik, a kamuakciók ideje lejárt.
Fokozott ellenőrzésekre kerül sor a kiemelt akciós időszakokban, így többek között a kuponnapokhoz, a Black Friday kedvezményekhez és a karácsonyi időszakhoz kapcsolódóan – olvasható az NKFH közleményében. A 2022. május 28-án hatályba lépett szabályozás óta a fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan és célzottan ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e az akciós árfeltüntetés előírásait, fellépnek a kamuakciók ellen.
Ez a lényege a 30 napos szabálynak
Az úgynevezett „30 napos szabály” értelmében az árcsökkentést mindig a megelőző 30 nap legalacsonyabb árához szükséges viszonyítani, így biztosítva, hogy a fogyasztókat ne lehessen félrevezetni mesterségesen megemelt árakkal vagy „kamuakciók” meghirdetésével.
A kamuakciók ideje lejárt
A fogyasztókat nem elegendő tehát az elmúlt 30 nap legalacsonyabb áráról tájékoztatni, az akció mértékét is ahhoz – vagyis az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához – kell viszonyítani. Ugyancsak fontos ellenőrzési szempont, hogy az akciót megelőző korábbi egységárat is fel kell tüntetni – részletezték.
A hatóság hozzátette, az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok folyamatosan ellenőrzik a szabályok betartását, hiszen a fogyasztók vásárlási döntéseiben kulcsszerepet játszik a termékek ára. Az ellenőrzések célja tehát, hogy a fogyasztók az akciók során is megalapozott döntést hozhassanak, pontosan lássák a kedvezmények mértékét és ezzel párhuzamosan a piaci verseny tisztességes keretek között működjön.
A szigorú ellenőrzések miatt javult a tendencia
A fogyasztóvédelmi hatóság a tavalyi évben országosan közel négyezer üzletben tartott átfogó ellenőrzést, amelyek során az akciós árak feltüntetését is vizsgálta.
Az eredmények szerint
- 96 esetben az akciós eladási ár,
- további 88 esetben
pedig az akciós egységár nem felelt meg az előírásoknak. A korábbi ár feltüntetése kapcsán 34 üzletben tárt fel jogsértést a hatóság.
A szabályozás bevezetése óta – a szigorú hatósági fellépésnek is köszönhetően – ezen a téren a korábbi évekhez képest javuló tendencia érzékelhető a hagyományos kereskedelemben. A 2022. évben tapasztalt 16%-os kifogásolási arány 2023-ban 13%-ra csökkent, 2024-ben pedig a hagyományos üzletek esetén már csak elenyésző mértékben tapasztalta a hatóság a korábbi ár feltüntetésének hiányát. Ennek mentén kiemelték, most a hatóásgi ellenőrzések jobban fókuszálnak majd az online kereskedelemre, ez a szegmens a fogyasztóvédelmi hatóság idei vizsgálati programjának hangsúlyos részét képezi.
Itt jelezheti, ha valami nagyon nem stimmel!
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a közelmúltban egy online bejelentő felületet is létrehozott, ahol bárki jelezheti, ha gyanús, hibás vagy veszélyes termékkel találkozik. Az oldal a fogyasztóknak egyéb lehetőségeket is kínál.
