Sikeres vállalkozásfejlesztési program – vendégünk Szikszai Csaba

Címkék#Szikszai Csaba#Beol podcast#Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara#Demján Sándor Program#Vállalkozásfejlesztési Program

Zajlik a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásfejlesztési programja. Erről beszélgettünk Szikszai Csabával, a kamara külgazdasági és vállalkozásfejlesztési osztályvezetőjével.

Licska Balázs
Sikeres vállalkozásfejlesztési program – vendégünk Szikszai Csaba

Szikszai Csaba, a kamara osztályvezetője beszélt a vállalkozásfejlesztési programról.

Fotó: MW

A beszélgetés során elhangzott, hogy a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásfejlesztési programot indított. Kiderült, hogy ez pontosan mit is takar, hány és milyen jellegű rendezvényeket tartottak, milyen klubokat hoztak létre. Arról szintén szó esett, hogy mire érdemes hangsúlyt fektetnie egy vállalkozásnak, ha fejlődni szeretne. A Demján Sándor Program ugyancsak szóba kerül a beszélgetés során. Mint ahogy az is, hogy milyen további programokkal készül a kamara, és hogy ezekről hogyan lehet tájékozódni.

 

 

