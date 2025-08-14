Szokatlan banki levonások: ez áll a háttérben!

Banki levonások érkeztek olvasónk telefonjára helyesbítés címén. Mivel nem voltak kiugróan magas összegek, az elsőre még legyintett is, a második, majd a harmadik és a többi megérkezésekor azonban már gyanút fogott, s online bankjában is ellenőrizte, tényleg bankja, a K&H vonja le ezeket a tételeket. Ott is megtalálta ezeket, így nem ment reklamálni, viszont máig nem érti, mik is ezek a levonások. K&H hiba áll-e a háttérben vagy valami más? Erre volt kíváncsi.

K&H hiba nem áll a háttérben, utólagos levonásokról van most szó. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Banki levonások több időpontban is

Olvasónk megmutatta telefonján, hogy mikor és mennyit vontak le tőle terhelés helyesbítés jogcímen:

július 25-én 8 órakor 901 forintot,

július 25-én 11.30-kor 1325 forintot,

július 25-én 14.13-kor 1100 forintot,

augusztus 6-án 17.34-kor 1320 forintot,

augusztus 7-én 10.14-kor 1485 forintot,

augusztus 7-én 17.08-kor 1210 forintot emeltek le a számlájáról.

Ez így összesen már több mint 7000 forint, ami már nem is olyan kevés

– szögezte le olvasónk,aki nagyon kíváncsi a K&H magyarázatára.

Ilyen jogcímen érkeztek a levonások. Forrás: Beol.hu

Itt a bank válasza!

A K&H Bank azt közölte a Világgazdasággal, hogy technikai okok miatt 2025. február és május között nem terhelte az igénybe vett Mobilinfo szolgáltatás díjakat ügyfeleire. Az elmaradt díjakat a következő hónapokban, ütemezetten vonják le. Az első összevont terhelés június végén történt, ezt követően szeptember végéig havonta történik ezt meg. A gazdasági napilap megkeresésére azt is közölték, tájékoztatta azokat az ügyfeleket, akiknél a Mobilinfo szolgáltatás utólagos díjterhelése meghaladta az 1000 forintot. Akinél ez alatta maradt, azok nem kaptak értesítést a K&H-tól.

K&H hiba: ha bármi gondja van, itt tud reklamálni

A K&H ügyfélszolgálata 0-24 órában elérhető, mindig elérhetőségük megtalálható ezen a felületen.

Az ingyenes készpénzfelvétel buktatói

Magyarországon ingyenes készpénzfelvételi lehetőségek vannak, ám jó tisztában lenni a feltételekkel és a buktatókkal; így elkerülhetjük a rejtett költségeket. Korábbi cikkünkben ezeket gyűjtöttük egybe.