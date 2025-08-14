1 órája
Szokatlan banki levonások: ez áll a háttérben!
Több olvasónk jelezte, hogy különös, korábban nem látott SMS-eket kaptak bankjuktól. Kiderült, mi okozta ezeket a furcsa banki levonásokat, K&H hiba áll-e a háttérben.
Banki levonások érkeztek olvasónk telefonjára helyesbítés címén. Mivel nem voltak kiugróan magas összegek, az elsőre még legyintett is, a második, majd a harmadik és a többi megérkezésekor azonban már gyanút fogott, s online bankjában is ellenőrizte, tényleg bankja, a K&H vonja le ezeket a tételeket. Ott is megtalálta ezeket, így nem ment reklamálni, viszont máig nem érti, mik is ezek a levonások. K&H hiba áll-e a háttérben vagy valami más? Erre volt kíváncsi.
Banki levonások több időpontban is
Olvasónk megmutatta telefonján, hogy mikor és mennyit vontak le tőle terhelés helyesbítés jogcímen:
- július 25-én 8 órakor 901 forintot,
- július 25-én 11.30-kor 1325 forintot,
- július 25-én 14.13-kor 1100 forintot,
- augusztus 6-án 17.34-kor 1320 forintot,
- augusztus 7-én 10.14-kor 1485 forintot,
- augusztus 7-én 17.08-kor 1210 forintot emeltek le a számlájáról.
Ez így összesen már több mint 7000 forint, ami már nem is olyan kevés
– szögezte le olvasónk,aki nagyon kíváncsi a K&H magyarázatára.
Itt a bank válasza!
A K&H Bank azt közölte a Világgazdasággal, hogy technikai okok miatt 2025. február és május között nem terhelte az igénybe vett Mobilinfo szolgáltatás díjakat ügyfeleire. Az elmaradt díjakat a következő hónapokban, ütemezetten vonják le. Az első összevont terhelés június végén történt, ezt követően szeptember végéig havonta történik ezt meg. A gazdasági napilap megkeresésére azt is közölték, tájékoztatta azokat az ügyfeleket, akiknél a Mobilinfo szolgáltatás utólagos díjterhelése meghaladta az 1000 forintot. Akinél ez alatta maradt, azok nem kaptak értesítést a K&H-tól.
K&H hiba: ha bármi gondja van, itt tud reklamálni
A K&H ügyfélszolgálata 0-24 órában elérhető, mindig elérhetőségük megtalálható ezen a felületen.
