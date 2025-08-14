augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

35°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pénzügyek

1 órája

Szokatlan banki levonások: ez áll a háttérben!

Címkék#banki#Mobilinfo#telefon#díj

Több olvasónk jelezte, hogy különös, korábban nem látott SMS-eket kaptak bankjuktól. Kiderült, mi okozta ezeket a furcsa banki levonásokat, K&H hiba áll-e a háttérben.

Pocsaji Richárd

Banki levonások érkeztek olvasónk telefonjára helyesbítés címén. Mivel nem voltak kiugróan magas összegek, az elsőre még legyintett is, a második, majd a harmadik és a többi megérkezésekor azonban már gyanút fogott, s online bankjában is ellenőrizte, tényleg bankja, a K&H vonja le ezeket a tételeket. Ott is megtalálta ezeket, így nem ment reklamálni, viszont máig nem érti, mik is ezek a levonások. K&H hiba áll-e a háttérben vagy valami más? Erre volt kíváncsi.

K&H hiba nincs, utólagos levonások vannak a banknál.
K&H hiba nem áll a háttérben, utólagos levonásokról van most szó. Fotó:  Illusztráció: Shutterstock

Banki levonások több időpontban is

Olvasónk megmutatta telefonján, hogy mikor és mennyit vontak le tőle terhelés helyesbítés jogcímen:

  • július 25-én 8 órakor 901 forintot,
  • július 25-én 11.30-kor 1325 forintot,
  • július 25-én 14.13-kor 1100 forintot,
  • augusztus 6-án 17.34-kor 1320 forintot,
  • augusztus 7-én 10.14-kor 1485 forintot,
  • augusztus 7-én 17.08-kor 1210 forintot emeltek le a számlájáról. 

Ez így összesen már több mint 7000 forint, ami már nem is olyan kevés

 – szögezte le olvasónk,aki nagyon kíváncsi a K&H magyarázatára.

elmaradt díjak, banki levonás
Ilyen jogcímen érkeztek a levonások. Forrás: Beol.hu

Itt a bank válasza!

A K&H Bank azt közölte a Világgazdasággal, hogy technikai okok miatt 2025. február és május között nem terhelte az igénybe vett Mobilinfo szolgáltatás díjakat ügyfeleire. Az elmaradt díjakat a következő hónapokban, ütemezetten vonják le. Az első összevont terhelés június végén történt, ezt követően szeptember végéig havonta történik ezt meg. A gazdasági napilap megkeresésére azt is közölték, tájékoztatta azokat az ügyfeleket, akiknél a Mobilinfo szolgáltatás utólagos díjterhelése meghaladta az 1000 forintot. Akinél ez alatta maradt, azok nem kaptak értesítést a K&H-tól. 

K&H hiba: ha bármi gondja van, itt tud reklamálni

A K&H ügyfélszolgálata 0-24 órában elérhető, mindig elérhetőségük megtalálható ezen a felületen.

Az ingyenes készpénzfelvétel buktatói

Magyarországon ingyenes készpénzfelvételi lehetőségek vannak, ám jó tisztában lenni a feltételekkel és a buktatókkal; így elkerülhetjük a rejtett költségeket. Korábbi cikkünkben ezeket gyűjtöttük egybe.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu