Iskolakezdés 2 órája

Iskolakezdés a Herlitzzel: egy teljes szettet kínálnak szuper áron a Lidl-ben

Ha valamelyik családban a tanévkezdésre készülnek, akkor ez az információ most jól jöhet. A Lidl-ben most egy komplett szettet kínálnak a Herlitz-től, szuper áron. A lehetőség adott, szuper iskolakezdési akciók érhetők el idén is, csak meg kell találni őket!

A Herlitz egy történelmi, német, iskolai és irodai íróeszköz‑ és papírárugyártó cég, mely évtizedek óta jelen van Magyarországon is. A márka az elmúlt 100 évben a mindenki számára elérhető, megbízható iskolai és irodai termékek gyűjtőneve lett. Most a Lidl az iskolakezdésre, tanévkezdésre készülő családoknak egy teljes szettet kínál, szuper áron. Iskolakezdési akció a Lidlben: 3 darabos Herlitz tanszer szett, szuper áron. Fotó: lidl.hu Iskolakezdés Herlitz tanszerekkel szuper áron! Most a 3 részes, prémium kivitelű, ergonomikus iskolatáskát állítható, párnázott vállpánttal és megerősített alsó panellel, valamint fényvisszaverő elemekkel kínálják. A táska szellőző, légáteresztő hátkialakítású, ergonomikusan formázott párnázattal. Belső kialakítása praktikus, több tároló rekesz is helyet kapott benne. A Herlitz iskolatáska mellé a Lidl egy tolltartót és egy tornazsákot is ad. A komplett szett 19 999 forintba kerül. Az iskolakezdés sokaknak 2025-ben is nagy feladatot jelent, az egyik legégetőbb kérdés, a tanszervásárlás pedig évről évre nagyobb terhet ró a családokra, ezért nem mindegy hol és mennyiért vásárolunk.

