Rákkeltő anyag a konyhában – visszahívták a TEDi egyik termékét

A TEDi Árukereskedelmi Kft. visszahívta a forgalomból a „Habkanál” elnevezésű konyhai eszközt, miután a vizsgálatok határérték feletti mennyiségben mutattak ki belőle primer aromás aminokat. Ezek a vegyületek élelmiszerrel érintkezve rákkeltő hatásúak lehetnek.

Visszahívták a TEDi egyik konyhai termékét. Fotó: NKFH

Rákkeltő lehet a Habkanál, ez a teendő, ha megvettük

A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve kivonta a kifogásolt tételt a boltok polcairól, és megkezdte a fogyasztóktól történő visszahívást. A hatóság nyomon követi az intézkedések végrehajtását és a visszagyűjtött termékek megsemmisítését. A Habkanál elnevezésű terméket 2023. decembertől idén június 13-áig értékesítették.