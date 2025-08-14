54 perce
Rákkeltő anyag a konyhában – visszahívták a TEDi egyik termékét
Határérték feletti rákkeltő anyag kioldódását mutatták ki egy forgalomból visszahívott konyhai eszközből. A TEDi Árukereskedelmi Kft. a habkanál használatának azonnali felfüggesztésére kéri a vásárlókat.
A TEDi Árukereskedelmi Kft. visszahívta a forgalomból a „Habkanál” elnevezésű konyhai eszközt, miután a vizsgálatok határérték feletti mennyiségben mutattak ki belőle primer aromás aminokat. Ezek a vegyületek élelmiszerrel érintkezve rákkeltő hatásúak lehetnek.
Rákkeltő lehet a Habkanál, ez a teendő, ha megvettük
A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve kivonta a kifogásolt tételt a boltok polcairól, és megkezdte a fogyasztóktól történő visszahívást. A hatóság nyomon követi az intézkedések végrehajtását és a visszagyűjtött termékek megsemmisítését. A Habkanál elnevezésű terméket 2023. decembertől idén június 13-áig értékesítették.
A hatóság kéri, hogy aki a fenti adatokkal megegyező terméket vásárolt, az ne használja tovább, és vigye vissza a vásárlás helyére.