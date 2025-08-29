augusztus 29., péntek

Gyulai Várfürdő

1 órája

Több meglepetés is lesz a megújuló Lovardában, az egyik várhatóan nagyon népszerű lesz

Címkék#Dr Görgényi Ernő#Lovarda#részleg#Gyulai Várfürdő

Zajlik a Gyulai Várfürdő Lovardájának átépítése – tájékoztatott Facebook-oldalán dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere. A Gyulai Várfürdőben a Lovarda fejlesztése mostanra elérte a 60 százalékos készültséget.

Papp Gábor

Dr. Görgényi Ernő azt követően számolt be a beruházás állásásról, miután Kun Miklóssal, a Gyulai Várfürdő Kft. ügyvezető igazgatójával a bejárta a helyszínt, illetve egyeztetett a kivitelező szakembereivel. Mint írta, a Lovarda négy medencéjéből kettő burkolata elkészült. Jelenleg a kapcsolódó közműveket cserélik a szakemberek. Hozzátette, egy meglepetéssel is készülnek: egy Kolodko-szobor is lesz majd a Lovardában, és ha eljön az ideje, megmutatják majd, mit ábrázol, és azt is elárulják, merre érdemes keresni.

A Gyulai Várfürdő fejlesztése.
A Gyulai Várfürdő Lovardájának fejlesztése elérte a 60 százalékos készültséget. Kun Miklós és dr. Görgényi Ernő a helyszínen. Fotó: Petróczki Gábor

A Gyulai Várfürdő folyamatosan fejlődik

Ahogy azt korábban megírtuk, a beruházás részeként a Lovardában cserélik a medencék bekötővezetékeit, megújul a medencék burkolása, geometriája, újrafestik az épületet, új világítástechnikát építenek be, a falakra kerámialapok kerülnek, amelyeken Gyula emblematikus épületeinek sziluettjei jelennek meg. Kialakítják a galériarész belső megközelítését. Emellett a Lovardában egy meglepetés installáció is helyet kap majd, ami fotópontként szolgál.

Megújul a medencék burkolása. Fotó: Petróczki Gábor


A fejlesztések részei annak a közel egymilliárdos beruházássorozatnak, amelynek eredményeként a Gyulai Várfürdő még inkább egy ötcsillagos létesítményként várja majd a vendégeket.

Belsőépítészeti munkákat végeznek el

A belsőépítészeti munkálatok a fürdőt a Hunguest Hotel Gyulával összekötő folyosótól egészen a Lovardáig tartanak. A belsőépítészeti átalakítás az iszaprészleget, a vízgyógyászati részleget, a súlyfürdőket, és legnagyobb mértékben a Lovardát érinti.

Ezek a beruházások részei annak a nagyobb fejlesztéssorozatnak, amely a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával valósult, illetve valósul meg.

Első ütemben megtörtént a vízi gyermekparadicsom rekonstrukciója. Második ütemben a reumatológiai szakrendelés épületének integrációja, a főépület bővítése, egy új étterem és egy új beauty masszázsszalon kialakítása valósult meg. Harmadik ütemben pedig az említett belső építészeti fejlesztések történnek meg.

Főszezon előtti pillanatképek a Gyulai Várfürdőből.

 

 

