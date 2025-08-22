Ezeket a hűtőket, tévéket, nyomtatókat a legjobb helyre vitték

Megszabadulnál a sok elhasznált, vagy már nem használt, elromlott, csak porosodó, felesleges háztartási elektronikai készülékedtől? Nem kell kidobni az út szélére, az árokpartra, hiszen az elektronikus berendezések hulladékai veszélyes anyagokat tartalmaznak.

Ezeknek a gyűjtését Pusztaföldváron megszervezték. A helyszínen jártunk és láttuk, gyarapodik a tévék, hűtők, számítógépek, porszívók, nyomtatók, rádiók kupaca. A polgármester, Kaczkó Pál elmondta, a gyűjtést szeptemberig meghosszabbították a volt Újfalusi iskola területén. Az átvétel ideje hétköznapokon 7.30-tól 15.30-ig tart.