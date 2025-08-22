augusztus 22., péntek

Elektronikai hulladék

3 órája

Ezeket a hűtőket, tévéket, nyomtatókat a legjobb helyre vitték

Meghosszabbították a hulladékok gyűjtését. Megmutatjuk, hol adhatják le.

Csete Ilona
Ezeket a hűtőket, tévéket, nyomtatókat a legjobb helyre vitték

Begyűjtik az elektronikai hulladékot Pusztaföldváron. Fotó: A szerző felvétele

Megszabadulnál a sok elhasznált, vagy már nem használt, elromlott, csak porosodó, felesleges háztartási elektronikai készülékedtől? Nem kell kidobni az út szélére, az árokpartra, hiszen az elektronikus berendezések hulladékai veszélyes anyagokat tartalmaznak.

Ezeknek a gyűjtését Pusztaföldváron megszervezték. A helyszínen jártunk és láttuk, gyarapodik a tévék, hűtők, számítógépek, porszívók, nyomtatók, rádiók kupaca. A polgármester, Kaczkó Pál elmondta, a gyűjtést szeptemberig meghosszabbították a volt Újfalusi iskola területén. Az átvétel ideje hétköznapokon 7.30-tól 15.30-ig tart.

 

 

