Medenceparti, égi élmény – ebben a fürdőben így búcsúzik a nyár

Nyárbúcsúztató fesztiválra készülnek közösségi összefogással. Gyopárosfürdő ismét nyüzsgő helyszín lesz: szombaton rendeznek közönségcsalogató programokat a nyár lezárásaként. Sül langalló, lesz habparti, koncert és a nap végét megkoronázzák tűzijátékkal.

Madártávlatból is pazar Gyopárosfürdő panorámája. Fotó: ertektar.bekesmegye.hu

Gyopárosfürdő megkoronázza a nyár végét

A parkfürdő a júliusi újranyitása óta ismét hangos, a vízcsobogás és a hancúrozó fürdővendégeknek köszönhetően. Szinte minden hétvégén történik itt valami (strandok éjszakája, civilek napja, hajómodellek versenye). A parkfürdőben üzemeltetett öt medence mellett a fedett gyógymedence és az alsó szaunapark is megnyitott.

A parkfürdőben öt medence várja a fesztiválozókat. A szerző felvétele

Ezen a hétvégén is az összefogásé a főszerep: helyi vállalkozók, magánszemélyek önzetlen támogatásával valósul meg a fesztivál, amit a szokásos fürdőbelépőkkel látogathatnak a vendégek. Az esti koncerthez és a tűzijátékhoz pedig a 3 órás jegyet ajánlják.

Tűzijáték zárja a nyárbúcsúztató fesztivált

Hírportálunk megtudta, az égi tüzes látványosságot a tónál, a felújított mólóról indítják, így a tó túlpartról, a hídról is bárki megcsodálhat.

A Gyopárosfürdő Gyógy-, Park- és Élményfürdő vezetősége tájékoztatása szerint szeptemberben sem áll meg az élet a parkfürdőben: a versenymedence szeptember 15-éig nyitva tart, a szezont a Nagy Sándor emlékverseny zárja. A fedett gyógymedence és az alsó szauna az év további részében is várja a vendégeket.

Napirenden van az élményfürdő és a szaunapark újranyitása, ezen is dolgoznak az illetékesek.