Most kiderült, mennyit keres egy zöldfülű ételfutár Csabán

Egy nemrég feladott álláshirdetés szerint egy dinamikusan fejlődő ételszállító vállalat ételfutárokat keres Békéscsabára, Szegedre, Pécsre, Kecskemétre és Bajára is.

Békéscsabára is ételfutárokat keresnek. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Mi lesz a feladata az ételfutárnak?

A feladat egyszerűnek tűnhet, de sok odafigyelést igényel. A munka során fontos a pontosság, a megbízhatóság és a jó tájékozódási képesség. A futárok rendszeresen egyeztetnek a koordinátorral az útvonalakról, valamint közvetítik a vásárlók visszajelzéseit a cég felé. Fizikai állóképesség is szükséges, hiszen a csomagok szállítása és a járművezetés mindennapos része a munkának. A munka teljes munkaidőben zajlik, de a beosztás rugalmas, így jól illeszkedhet a mindennapi élethez - olvasható az álláshirdetésben.

A cég elvárja, hogy a futár rendelkezzen saját kerékpárral, rollerrel vagy autóval, de lehetőséget kínál elektromos bicikli bérlésére is. Előnyt jelent, ha a jelentkező korábban dolgozott futárként, illetve ha jól ismeri a város éttermeinek és kávézóinak kínálatát.

Jöjjön a lényeg: mennyit visz haza az ételfutár?

A hirdetés szerint a vállalat a piacon kiemelkedő bérezést kínál. Mint írják, az ételfutárok fizetése nettó 401 ezer 000 forint, amelyhez teljesítményalapú bónuszok járnak. Emellett hathavonta 100 ezer forintos hűségbónuszt is biztosítanak. A futárok heti rendszerességgel kapják meg a fizetésüket, így mindig kiszámíthatóan tervezhetnek. A cég hangsúlyozza: náluk minden futár munkáját megbecsülik, és fontosnak tartják, hogy a csapat tagjai hosszú távon is elégedettek legyenek.