Most kiderült, mennyit keres egy zöldfülű ételfutár Csabán

Címkék#munkaidő#város#ételfutár#kerékpár#autó

Új lehetőség vár azokra, akik szeretnek mozogni és tájékozottak Békéscsabán. Ételfutárt keresnek: mutatjuk az elvárásokat és a fizetést.

Egy nemrég feladott álláshirdetés szerint egy dinamikusan fejlődő ételszállító vállalat ételfutárokat keres Békéscsabára, Szegedre, Pécsre, Kecskemétre és Bajára is. 

Ételfutárokat keresnek Csabára, a fizetést sem titkolják
Békéscsabára is ételfutárokat keresnek. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Mi lesz a feladata az ételfutárnak?

A feladat egyszerűnek tűnhet, de sok odafigyelést igényel. A munka során fontos a pontosság, a megbízhatóság és a jó tájékozódási képesség. A futárok rendszeresen egyeztetnek a koordinátorral az útvonalakról, valamint közvetítik a vásárlók visszajelzéseit a cég felé. Fizikai állóképesség is szükséges, hiszen a csomagok szállítása és a járművezetés mindennapos része a munkának. A munka teljes munkaidőben zajlik, de a beosztás rugalmas, így jól illeszkedhet a mindennapi élethez - olvasható az álláshirdetésben.

A cég elvárja, hogy a futár rendelkezzen saját kerékpárral, rollerrel vagy autóval, de lehetőséget kínál elektromos bicikli bérlésére is. Előnyt jelent, ha a jelentkező korábban dolgozott futárként, illetve ha jól ismeri a város éttermeinek és kávézóinak kínálatát.

Jöjjön a lényeg: mennyit visz haza az ételfutár?

A hirdetés szerint a vállalat a piacon kiemelkedő bérezést kínál. Mint írják, az ételfutárok fizetése nettó 401 ezer 000 forint, amelyhez teljesítményalapú bónuszok járnak. Emellett hathavonta 100 ezer forintos hűségbónuszt is biztosítanak. A futárok heti rendszerességgel kapják meg a fizetésüket, így mindig kiszámíthatóan tervezhetnek. A cég hangsúlyozza: náluk minden futár munkáját megbecsülik, és fontosnak tartják, hogy a csapat tagjai hosszú távon is elégedettek legyenek.

 

 

