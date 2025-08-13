Váratlan fordulat: újabb támogatás ad lendületet a felújításnak

465 millió 657 ezer 136 forintra emelkedett a tótkomlósi művelődési ház és könyvtár felújításának keretösszege. A Tótkomlósi Művelődési Központ és Városi Könyvtár épülete hosszú ideje várt arra, hogy a 21. század igényeihez igazodva korszerűsítsék. A város eredetileg 437 millió 25 ezer 22 forint pályázati támogatást nyert az ingatlan energetikai felújítására – számolt be Facebook-oldalán Erdős Norbert.

Erdős Norbert elmondta, 465 657 136 forintra emelkedett a támogatás össze. Fotó: Erdős Norbert Facebook-oldala

Erdős Norbert elárulta, miért emelkedett az összeg

A 4. számú választókerület országgyűlési képviselője hozzátette, a kivitelezés során előre nem látható műszaki problémák adódtak, amelyek miatt pluszforrásra volt szükség a munkák teljes befejezéséhez. Zsura Zoltán polgármester és Erdős Norbert egyeztetését követően megkezdődött a szükséges összeg előteremtése, amelyhez minden elérhető fórumot és hatóságot bevontak.

A kitartó egyeztetések eredményeként további 28 millió 632 ezer 114 forint érkezett a projektre. Az Irányító Hatóság és a Békés Vármegyei Önkormányzat támogatásának köszönhetően a felújítás teljes egészében befejezhető lesz, így hamarosan a megújult intézmény szolgálhatja a helyi közösséget.