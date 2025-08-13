Türelmetlenül várták már a vásárlók – az üzlet végre megnyitott!

Nagyon nagy várakozás előzte meg a város határában azoknak a boltoknak a nyitását, amelyek abba az üzletházba költöztek, amit egy vállalkozás épített a város szélén, a bevásárlóközpont szomszédságában. A Tesco mellett, Orosháza Sánc utcai üzletsorán már korábban kinyitott a Pepco, utána a PluszMarket, és itt a várva várt drogéria.

DM drogéria új üzlete megnyitott a Tesco mellett. A szerző felvétele

A Tesco szomszédja a DM lett

És időről időre felröppent a hír: kinyit a nagyon várt, a belvárosi üzletét május végén bezárt drogéria is.

Volt egy dátum: 2025. június 19. Óriási várakozás előzte meg. Majd elhalasztották a nyitást. A hét elején ismét felröppent egy nem hivatalos dátum, ezért megkerestük a DM Magyarország kommunikációs osztályát. Közben kikerült a világhálóra is: Hurrá, megnyitunk!

A hír igaznak bizonyult, a DM üzletet megnyitották augusztus 13-án reggel.

Hurrá, megnyitott a drogéria!

– Üzletünk valóban megnyitott augusztus 13-án, 9 órakor, a Sánc utca 10. szám alatt. 15x-ös active beauty ponttal kedveskedünk a vásárlóknak. Üzletnyitásunk alkalmából programokkal készülünk, pénteken pedig dmBio termékkóstolással várjuk vásárlóinkat – tájékoztatott az üzletlánc PR-csapata.

Azt már korábban megtudtuk, hogy az előző, orosházi belvárosi boltjuk eladóteréhez képest jóval nagyobb, 306 négyzetméteren, kibővített termékválasztékkal várják mostantól a vevőiket.