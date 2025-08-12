11 perce
Brutális drágulás: a negyven forintos dinnyéből így lesz pillanatok alatt négyszáz - videóval
A hőség megölte a dinnyét, a termelők adnák már bárkinek, aki elviszi. Negyven-ötven forintot kínálnak a görögdinnye kilójáért a kereskedők, több helyen a fogyasztói ára azonban már 400 forint ugyanannak a gyümölcsnek. Aki dinnyét vásárol, ne legyen szemérmes, nyugodtan kérdezze meg az árust, nem túlérett-e már. A kásás dinnye ugyan mézédes, de az élvezeti értéke jóval alacsonyabb a frissnél.
A negyven fokot hosszú távon a dinnye sem bírja. Hiába van a tövön, és még locsolják is. Öt-hat napig tartja magát, de aztán túlérik, és a belseje kásás lesz. A termelők szeme pedig könnyes.
Bent ragadt az országban rengeteg dinnye
Ancsin László gerendási dinnyetermesztő elmondta, jól indult a békési dinnyeszezon, aztán egy hét alatt lényegében összeomlott. Visszafogták a kereskedők az exportot a nyugat-európai, hűvösebb időre hivatkozva, és bent ragadt az országban rengeteg dinnye. Nem csoda, hogy zuhanni kezdett az átvételi ára. A vásárló ezt nem tapasztalta, mert az üzletekben, piacokon ugyanannyiért kapta, mint korábban.
A lehűlési hullámok jelentősen visszavetették a keresletet
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál (NAK) közölték, a két jelentősebb júliusi lehűlési hullám jelentősen visszavetette a keresletet. A dinnye fogyasztása ugyanis döntően időjárásfüggő: 30 fok fölött 20-40 százalékkal magasabb a fogyasztás, mint a hűvös napokon. A júliusi lehűlések során – amelyek összességében egészen hosszú, két-három hetes időszakot öleltek fel – mintegy 25-30 százalékkal esett vissza a hazai és a külföldi kereslet.
A termelői árak mintegy 60 százalékot zuhantak
– A hirtelen kínálatnövekedéssel párosuló keresletvisszaesés július közepétől kezdve az árak meredek csökkenéséhez vezetett, a szezonkezdő termelői árak mintegy 60 százalékot zuhantak – közölték a NAK-nál. – Emiatt július közepe óta jócskán önköltség alatti áron kénytelenek értékesíteni a dinnyét a termelők, illetve ez az árszint több hete, tartósan a tavalyi év azonos időszakának legmélyebb árait súrolja. Ez azért is fájdalmas a termelőknek, mert a tavalyinál 20-30 százalékkal alacsonyabbak a terméshozamok.
Jó, ha 40-50 forintért elviszi valaki
Amit azonban gyakorlatilag a teljes terméssel azonos hektáronkénti költségekkel kell előállítani. Ahogy Ancsin László – aki 41 éve benne van a dinnyetermesztésben – fogalmazott, nála 80 forint az önköltsége egy kiló dinnyének, ehhez képest most jó, ha 40-50 forintért elviszi valaki. Tavaly 50 kamiont pakolt meg külföldre, idén csak 14-et.
Naponta szedi a saját termését
Mochnács György már több mint 45 esztendeje foglalkozik dinnyetermesztéssel. Azt mondta, négy éve olyan technológiát alkalmaz, hogy tíz nappal hamarabb tudja a piacra vinni a termését a többieknél. Ő nemcsak megtermeli, hanem naponta szedi is a saját termését – ami piacérett – és szállítja a békéscsabai piacra, ahol árulja. Ezáltal a vásárlói hosszú ideje tudják, hogy nem zsákbamacskát vesznek.
A tartós hőségben a dinnye hússzerkezete megváltozik
– Már nemesített hibridek is szolgálják azt, hogy a görögdinnye termési ideje minél jobban kitolódjon – ecsetelte Mochnács György. – Természetesen ez a végtelenségig nem mehet, így előfordulhat a tartós, 35-45 fokos kánikulában, hogy a dinnye hússzerkezete megváltozik. Emellett a forróságban a levéltetvek és az atkák is elszívják az életnedvet a levelekből, amik a termést táplálják. Ennek ellenére úgy gondolom, csak olyan portékát szabad kivinni a piacra, amihez a vásárlók a hosszú évek során hozzászoktak.
