Csökkenő üzemanyagárakkal indul a hét

Hétfőn ismét mérséklődtek a nagykereskedelmi üzemanyagárak Magyarországon: a 95-ös benzin és a gázolaj ára egyaránt bruttó 2 forinttal lett alacsonyabb. Az augusztus 11-i átlagárak a következőképpen alakulnak: a 95-ös benzin literenként 585 forintba, a gázolaj pedig 596 forintba kerül.

A mostani változás mindkét üzemanyagtípusnál azonos mértékű, így a tankolók egyaránt érezhetnek némi könnyebbséget a kasszánál.