augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

28°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tankolás

1 órája

Csökkenő üzemanyagárakkal indul a hét

Címkék#gázolaj#tankolás#üzemanyagár#benzin#átlagár

Az autósoknak jó hírrel indul a hét: ismét lefelé mozdultak a hazai üzemanyagárak. A változás mindkét fő üzemanyagtípust érinti.

Beol.hu

Hétfőn ismét mérséklődtek a nagykereskedelmi üzemanyagárak Magyarországon: a 95-ös benzin és a gázolaj ára egyaránt bruttó 2 forinttal lett alacsonyabb. Az augusztus 11-i átlagárak a következőképpen alakulnak: a 95-ös benzin literenként 585 forintba, a gázolaj pedig 596 forintba kerül.

A mostani változás mindkét üzemanyagtípusnál azonos mértékű, így a tankolók egyaránt érezhetnek némi könnyebbséget a kasszánál.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu