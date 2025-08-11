Tankolás
2 órája
Csökkenő üzemanyagárakkal indul a hét
Az autósoknak jó hírrel indul a hét: ismét lefelé mozdultak a hazai üzemanyagárak. A változás mindkét fő üzemanyagtípust érinti.
Hétfőn ismét mérséklődtek a nagykereskedelmi üzemanyagárak Magyarországon: a 95-ös benzin és a gázolaj ára egyaránt bruttó 2 forinttal lett alacsonyabb. Az augusztus 11-i átlagárak a következőképpen alakulnak: a 95-ös benzin literenként 585 forintba, a gázolaj pedig 596 forintba kerül.
A mostani változás mindkét üzemanyagtípusnál azonos mértékű, így a tankolók egyaránt érezhetnek némi könnyebbséget a kasszánál.
