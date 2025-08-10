Remek ajánlat, négy ingatlant kínálnak egyben

Bár korábban is próbálták eladni őket, nem jártak sikerrel. Ám most újra megpróbálkoznak vele. Az önkormányzat négy, az Ipari úton található békéscsabai ingatlant értékesítene nyilvános árverésen – derült ki korábban a városi közgyűlés ülésén.

Négy békéscsabai ingatlant kínálnak, összesen 60 millió forintért. Illusztráció: Shutterstock

Mekkora békéscsabai ingatlanokról van szó?

Békéscsaba honlapján most megjelent a felhívás, hogy melyik négy, Ipari úti ingatlanról van szó: azok egyenként

5836,

2309,

885,

1438,

tehát összesen több mint 10 ezer négyzetmétert tesznek ki.

Hol található a beépítésre szánt négy telek?

Az ingatlanok a várost elkerülő út közelében, frekventált, igen forgalmas helyen, ipari környezetben helyezkednek el. Az ingatlanok melletti közterületeken a teljes közműhálózat megtalálható. A leendő vevő számára beépítési kötelezettséget írnak elő, amelyet 2028. június 30-ig kell teljesíteni.

Kiderült, hogy mennyiről indul a licit a nyilvános árverésen

Az is kiderült, hogy mennyiről indul a licit, azaz mennyiért kerül kalapács alá a négy békéscsabai ingatlan együttesen. A kikiáltási árat 47,6 millió, vagyis bruttó 60,452 millió forintban állapították meg. A nyilvános árverés augusztus 25-én 14 órakor lesz a polgármesteri hivatalban.