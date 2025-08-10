2 órája
Remek ajánlat, négy ingatlant kínálnak egyben
Négy beépítésre szánt telket kínál egyben a város. Az önkormányzat nyilvános árverésen adna túl a békéscsabai ingatlanokon, most kiderült, hogy mennyiről indul a licit.
Bár korábban is próbálták eladni őket, nem jártak sikerrel. Ám most újra megpróbálkoznak vele. Az önkormányzat négy, az Ipari úton található békéscsabai ingatlant értékesítene nyilvános árverésen – derült ki korábban a városi közgyűlés ülésén.
Mekkora békéscsabai ingatlanokról van szó?
Békéscsaba honlapján most megjelent a felhívás, hogy melyik négy, Ipari úti ingatlanról van szó: azok egyenként
- 5836,
- 2309,
- 885,
- 1438,
tehát összesen több mint 10 ezer négyzetmétert tesznek ki.
Hol található a beépítésre szánt négy telek?
Az ingatlanok a várost elkerülő út közelében, frekventált, igen forgalmas helyen, ipari környezetben helyezkednek el. Az ingatlanok melletti közterületeken a teljes közműhálózat megtalálható. A leendő vevő számára beépítési kötelezettséget írnak elő, amelyet 2028. június 30-ig kell teljesíteni.
Kiderült, hogy mennyiről indul a licit a nyilvános árverésen
Az is kiderült, hogy mennyiről indul a licit, azaz mennyiért kerül kalapács alá a négy békéscsabai ingatlan együttesen. A kikiáltási árat 47,6 millió, vagyis bruttó 60,452 millió forintban állapították meg. A nyilvános árverés augusztus 25-én 14 órakor lesz a polgármesteri hivatalban.
