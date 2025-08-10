augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

26°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Árverés

2 órája

Remek ajánlat, négy ingatlant kínálnak egyben

Címkék#ingatlan#ajánlat#licit

Négy beépítésre szánt telket kínál egyben a város. Az önkormányzat nyilvános árverésen adna túl a békéscsabai ingatlanokon, most kiderült, hogy mennyiről indul a licit.

Licska Balázs

Bár korábban is próbálták eladni őket, nem jártak sikerrel. Ám most újra megpróbálkoznak vele. Az önkormányzat négy, az Ipari úton található békéscsabai ingatlant értékesítene nyilvános árverésen – derült ki korábban a városi közgyűlés ülésén.

békéscsabai ingatlan
Négy békéscsabai ingatlant kínálnak, összesen 60 millió forintért. Illusztráció: Shutterstock

Mekkora békéscsabai ingatlanokról van szó?

Békéscsaba honlapján most megjelent a felhívás, hogy melyik négy, Ipari úti ingatlanról van szó: azok egyenként 

  • 5836,
  • 2309,
  • 885,
  • 1438, 

tehát összesen több mint 10 ezer négyzetmétert tesznek ki.

Hol található a beépítésre szánt négy telek?

Az ingatlanok a várost elkerülő út közelében, frekventált, igen forgalmas helyen, ipari környezetben helyezkednek el. Az ingatlanok melletti közterületeken a teljes közműhálózat megtalálható. A leendő vevő számára beépítési kötelezettséget írnak elő, amelyet 2028. június 30-ig kell teljesíteni.

Kiderült, hogy mennyiről indul a licit a nyilvános árverésen

Az is kiderült, hogy mennyiről indul a licit, azaz mennyiért kerül kalapács alá a négy békéscsabai ingatlan együttesen. A kikiáltási árat 47,6 millió, vagyis bruttó 60,452 millió forintban állapították meg. A nyilvános árverés augusztus 25-én 14 órakor lesz a polgármesteri hivatalban.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu