Ezeket az autókat veszik most a magyarok, megnéztük Békésben milyen a kínálat

Idén az év első felében 66 098 darab új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 4,6 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest a Datahouse adatai szerint. Az autópiacon ugyanakkor jelentős különbségek voltak a márkák között.

Jobban teljesített az első félévben a magyar autópiac, mint tavaly ilyenkor.

Forrás: Shutterstock

A hazai autópiacot a Suzuki, a Toyota és a Skoda uralja

Az első fél évben a legnépszerűbb autómárkának a Suzuki számított több mint 7400 eladott járművel, a piaci részesedése meghaladta a 11 százalékot. A második helyen a Toyota állt körülbelül 7000 darabbal és 10,6 százalékos piaci részesedéssel. A harmadik legkedveltebb márka a Skoda volt több mint 5800 eladott autóval, ami hozzávetőlegesen 9 százalékos piaci részesedést jelentett – összegzett cikkében a Világgazdaság.

Hogy szerepelt a többi autómárka az új autó piacon?

A legnépszerűbb autómárkák Magyarországon az első fél évben az eladott darabok alapján (zárójelben a piaci részesedés mértéke):

Suzuki – 7431 darab (11,24 százalék) Toyota – 7009 darab (10,6 százalék) Skoda – 5862 darab (8,87 százalék) Volkswagen – 4812 darab (7,28 százalék) Ford – 4666 darab (7,06 százalék) Kia – 4241 darab (6,42 százalék) Nissan – 3578 darab (5,41 százalék) Dacia – 3286 darab (4,97 százalék) Renault – 2757 darab (4,17 százalék) Hyundai – 2443 darab (3,7 százalék)

Ezeket a modelleket választották a legtöbben

A forgalomba helyezés tekintetében a kedvenc modellek az első fél évben többek között a Suzuki S-Cross (3289 értékesített darab), a Skoda Octavia (3077 darab), a Suzuki Vitara (2839 darab), a Nissan Qashqai J12 (2286 darab), a Kia Ceed (1844 darab), a Dacia Duster (1535 darab) és Toyota Corolla (1351 darab) volt.

Mennyiért vihetjük haza a toplistás autókat?

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a Békés vármegyei kereskedők mennyiért árulják a három legjobban fogyó modellt. A békéscsabai Suzuki Ankersnél a Suzuki S-Cross 9 922 500 forinttól vásárolható meg, de a MySuzuki árral már 8 622 500 forintért a miénk lehet. A Skoda Octavia legolcsóbb változata a békéscsabai Automobil Körös honlapja szerint 11 291 809 forintért elvihető, míg az alapáras Suzuki Vitara 9 462 500 forintba, MySuzuki árral pedig 8 162 500 forintba kerül.