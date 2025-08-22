1 órája
Ezeket az autókat veszik most a magyarok, megnéztük Békésben milyen a kínálat
Tavalyhoz képest nőtt a forgalomba helyezett új személyautók száma az első félévben. Az eredmény főként a májusi kiemelkedő autópiaci bővülésnek köszönhető. Mutatjuk a legnépszerűbb modelleket és hogy mennyiért vihetjük haza őket.
Idén az év első felében 66 098 darab új személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 4,6 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest a Datahouse adatai szerint. Az autópiacon ugyanakkor jelentős különbségek voltak a márkák között.
A hazai autópiacot a Suzuki, a Toyota és a Skoda uralja
Az első fél évben a legnépszerűbb autómárkának a Suzuki számított több mint 7400 eladott járművel, a piaci részesedése meghaladta a 11 százalékot. A második helyen a Toyota állt körülbelül 7000 darabbal és 10,6 százalékos piaci részesedéssel. A harmadik legkedveltebb márka a Skoda volt több mint 5800 eladott autóval, ami hozzávetőlegesen 9 százalékos piaci részesedést jelentett – összegzett cikkében a Világgazdaság.
Hogy szerepelt a többi autómárka az új autó piacon?
A legnépszerűbb autómárkák Magyarországon az első fél évben az eladott darabok alapján (zárójelben a piaci részesedés mértéke):
- Suzuki – 7431 darab (11,24 százalék)
- Toyota – 7009 darab (10,6 százalék)
- Skoda – 5862 darab (8,87 százalék)
- Volkswagen – 4812 darab (7,28 százalék)
- Ford – 4666 darab (7,06 százalék)
- Kia – 4241 darab (6,42 százalék)
- Nissan – 3578 darab (5,41 százalék)
- Dacia – 3286 darab (4,97 százalék)
- Renault – 2757 darab (4,17 százalék)
- Hyundai – 2443 darab (3,7 százalék)
Ezeket a modelleket választották a legtöbben
A forgalomba helyezés tekintetében a kedvenc modellek az első fél évben többek között a Suzuki S-Cross (3289 értékesített darab), a Skoda Octavia (3077 darab), a Suzuki Vitara (2839 darab), a Nissan Qashqai J12 (2286 darab), a Kia Ceed (1844 darab), a Dacia Duster (1535 darab) és Toyota Corolla (1351 darab) volt.
Mennyiért vihetjük haza a toplistás autókat?
Kíváncsiak voltunk arra, hogy a Békés vármegyei kereskedők mennyiért árulják a három legjobban fogyó modellt. A békéscsabai Suzuki Ankersnél a Suzuki S-Cross 9 922 500 forinttól vásárolható meg, de a MySuzuki árral már 8 622 500 forintért a miénk lehet. A Skoda Octavia legolcsóbb változata a békéscsabai Automobil Körös honlapja szerint 11 291 809 forintért elvihető, míg az alapáras Suzuki Vitara 9 462 500 forintba, MySuzuki árral pedig 8 162 500 forintba kerül.