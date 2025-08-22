Ugyan enyhült az aszály, ám az eső már nem segít a békési gazdákon

– A múlt hét végén előfordult záporok, zivatarok csapadéka csak kis területen enyhítette az egyre súlyosabbá váló mezőgazdasági aszályt. Az esőre továbbra is égető szükség lenne, bár a nyári kapásnövények termésmennyiségét ez már nem növelné. Csapadék csütörtök este és pénteken sokfelé várható, területi átlagban is számottevő mennyiségre van kilátás, bár nem egyenletes területi eloszlásban és nem elegendő mennyiségben – olvasható a HungaroMet előrejelzésében. A jóslat bevált, ám a békési gazdákon a lehullott csapadék nem sokat segít.

Az aszály ugyan enyhült, ám az esőre továbbra is égető a szükség Békésben. Fotó: HungaroMet

A mezőgazdasági aszály enyhül, de sok csapadék hiányzik a talajból

Mint írják, a nyári növényeket rendkívül megviselte a júniusi, július eleji csapadékhiány, és bár július második hetétől augusztus első hetéig főként északnyugaton és keleten számottevő csapadék öntözte a szántóföldeket, de az állományok sokfelé fejletlenek, zöld tömegük jóval kevesebb az ilyenkor szokásosnál, már sokfelé megkezdődött a növényszáradás.

A csapadékeloszlásnak megfelelően nagyon nagyok a területi különbségek az öntözetlen táblákon, az Alföldön kiterjedt területen igen rossz termés várható, a kukoricán például sokfelé nem képződött cső, azt többfelé már le is silózták. Azonban vannak vidékek (ez jóval kisebb terület), ahol még elfogadhatók a kilátások. Utóbbi területek elsősorban a Kisalföldön vannak, de például Miskolc közvetlen környékén is még szép zöldek a viaszérésben járó kukorica állományok és csövek is jól mutatkoznak, míg a napraforgón is elég szép tányérok láthatók.

Az Alföld jelentős része kimaradt a májusi csapadékból

Ahogy az az elemzésben olvasható, az Alföld jelentős része kimaradt a májusi csapadékból, arrafelé nem enyhült az aszály, kritikussá vált a helyzet. A magok ott is kikeltek, de szenvedtek az aszálytól. Május utolsó dekádjában érkezett jelentősebb eső a keleti tájakra is, mely átmenetileg sokat javított a körülményeken, de a hónap vége és a június ismét száraz időt hozott. Medárd sem hozta meg a várt csapadékot, a hónap közepére az aszály az egész országra kiterjedt és egyre fokozódott. Egész június alig hozott csapadékot, az aszály egyre nagyobb mértéket öltött, majd július első hetének végén tetőzött. Július második hetében több hullámban országos csapadék érkezett, mely sokfelé életmentő volt. Szeszélyes területi eloszlásban az ország mintegy harmada alaposan megázott (>40 mm), harmada 20-40 mm-t kapott, harmadán viszont kevés esett. Július végén majd augusztus elején érkeztek újabb jelentősebb esők, de ezeknek is szeszélyes volt a területi eloszlása, egyes térségek csaknem teljesen kimaradtak az esőből. Az aszály átmeneti mérséklődés után egyre nagyobb területre tért vissza, a kukoricát többfelé elkezdték lesilózni, mert nem hozott volna termést. Ahogy a csapadékban, a terméskilátásokban is hatalmas különbségek alakultak ki az országon belül az öntözetlen kukoricatáblákon. Augusztus közepén egyre többfelé megindult a növényszáradás. Az április eleje óta összegzett csapadékmennyiség csak fele-ötöde az optimális mennyiségnek, a Duna-Tisza közén még a 90 mm-t sem éri el.