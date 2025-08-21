Beruházási dömping indul, Békés vármegyei fejlesztések is szerepelnek a listán

A napokban jelent meg a következő tíz év fejlesztési tervét taglaló kormányhatározat, amelyből kiderül, hogy milyen állami beruházásokkal tervez 2035 végéig a kormány – írta a Magyar Nemzet. A 71 oldalas dokumentumban feltüntették, hogy milyen fejlesztésekről van szó, azoknak mettől meddig kell megvalósulniuk, illetve a beruházások becsült értékét is szerepeltetik amellett, hogy melyik minisztérium mellé rendelték a projektet. A beruházási program részeként országos szinten számos közút- és vasútfejlesztést terveznek, de a beruházások érintik az egészségügy, az oktatás, a kultúra és a sport területét is többek között. A Beol.hu sorra vette, milyen Békés vármegyei fejlesztések várhatók.

Tízéves beruházási programot jelentettek be egy kormányhatározattal. Az állami beruházások Békés vármegyét is érintik, Békéscsabára is rengeteg pénz jöhet.

Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

A beruházási programban írtak az M44-esről és a 47-esről is

Az Építési és Közlekedési Minisztérium égisze alatt folytatódhat az M44-es építése, mégpedig a Békéscsaba és a magyar-román országhatár közötti szakaszon, erre 190 milliárd forintot állítottak be. A beruházást 2030 végéig be is fejeznék. Az M44-eshez kapcsolódik, hogy fejlesztenék az M44-es és a 4644-es út csomópontját, valamint korszerűsítenék a 4644-es utat 3,5 milliárd forint értékben. Új csomópont készülhet a Nagyszénás-Szarvas közötti 4404-es felé, 2,8 milliárd forintból és tíz éven belül, 2035 végéig.

A 47-es 2x2 sávosra történő átalakítása is a tervek között szerepel. A Berettyóújfalu és a Békéscsaba közötti szakasz fejlesztésére, valamint Algyőnél a Tisza-híd bővítésére 350 milliárd forintot terveznek, a beruházást 2035 végééig, azaz tíz éven belül hajtanák végre. A 47-es Békéscsaba és Szeged közötti szakaszának fejlesztésére is 350 millió forintot szánnának, itt viszont szűkebb a határidő, ezt megvalósítanák 2030 végéig.

További fontos közlekedési beruházás, hogy korszerűsítenék Szeged és Békéscsaba között a vasútvonalat, a tervezésre és a kivitelezésre összesen 355 milliárd forintot fordítanának 2030 végéig.

Gyula városát érinti, hogy átépítenék a 44-es és a 4431-es csomópontját, 1 milliárd forintból 2030 végéig. Emellett 2 milliárd forintból a 44-esen, az Airbus-gyárnál körforgalmat építhetnek, szintén öt esztendőn belül.