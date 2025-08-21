2 órája
Beruházási dömping indul, Békés vármegyei fejlesztések is szerepelnek a listán
Óriási beruházás program indulhat Magyarországon. Megjelent a napokban egy kormányhatározat, amely keretbe szedte a következő tíz év fejlesztési terveit. A Beol.hu sorra vette, hogy az állami beruházásokon belül milyen Békés vármegyei fejlesztések várhatók.
A napokban jelent meg a következő tíz év fejlesztési tervét taglaló kormányhatározat, amelyből kiderül, hogy milyen állami beruházásokkal tervez 2035 végéig a kormány – írta a Magyar Nemzet. A 71 oldalas dokumentumban feltüntették, hogy milyen fejlesztésekről van szó, azoknak mettől meddig kell megvalósulniuk, illetve a beruházások becsült értékét is szerepeltetik amellett, hogy melyik minisztérium mellé rendelték a projektet. A beruházási program részeként országos szinten számos közút- és vasútfejlesztést terveznek, de a beruházások érintik az egészségügy, az oktatás, a kultúra és a sport területét is többek között. A Beol.hu sorra vette, milyen Békés vármegyei fejlesztések várhatók.
A beruházási programban írtak az M44-esről és a 47-esről is
Az Építési és Közlekedési Minisztérium égisze alatt folytatódhat az M44-es építése, mégpedig a Békéscsaba és a magyar-román országhatár közötti szakaszon, erre 190 milliárd forintot állítottak be. A beruházást 2030 végéig be is fejeznék. Az M44-eshez kapcsolódik, hogy fejlesztenék az M44-es és a 4644-es út csomópontját, valamint korszerűsítenék a 4644-es utat 3,5 milliárd forint értékben. Új csomópont készülhet a Nagyszénás-Szarvas közötti 4404-es felé, 2,8 milliárd forintból és tíz éven belül, 2035 végéig.
A 47-es 2x2 sávosra történő átalakítása is a tervek között szerepel. A Berettyóújfalu és a Békéscsaba közötti szakasz fejlesztésére, valamint Algyőnél a Tisza-híd bővítésére 350 milliárd forintot terveznek, a beruházást 2035 végééig, azaz tíz éven belül hajtanák végre. A 47-es Békéscsaba és Szeged közötti szakaszának fejlesztésére is 350 millió forintot szánnának, itt viszont szűkebb a határidő, ezt megvalósítanák 2030 végéig.
További fontos közlekedési beruházás, hogy korszerűsítenék Szeged és Békéscsaba között a vasútvonalat, a tervezésre és a kivitelezésre összesen 355 milliárd forintot fordítanának 2030 végéig.
Gyula városát érinti, hogy átépítenék a 44-es és a 4431-es csomópontját, 1 milliárd forintból 2030 végéig. Emellett 2 milliárd forintból a 44-esen, az Airbus-gyárnál körforgalmat építhetnek, szintén öt esztendőn belül.
Megerősítenék 443-es burkolatát, párhuzamos kerékpárutat építenének Gyomaendrőd és Szarvas között, 35 milliárd forintból. Köröstarcsán, a 47-es, Kossuth utca, Széchenyi utca csomópontban körforgalmat alakítanak ki 1 milliárd forintból. Gesztnél pedig megépítenék az országhatárig vezető utat szintén 2030 végéig 2 milliárd forintból, így Nagyszalonta felé lenne egy újabb közúti átkelő a magyar-román határon.
Állami beruházásként több tízmilliárd forint érkezhet Békéscsabára
Több olyan békéscsabai beruházás is megvalósulhat a következő években a kormányhatározat alapján, amelyekről az elmúlt években több alkalommal is szót ejtettek.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium 2030 végéig a békéscsabai repülőtér fejlesztésére 42 milliárd forintot fordítana. Ugyanakkor egy másik sorban is állítottak be forrást, amely a repülőtérhez kapcsolódik, további 20 milliárd forintot, ugyancsak 2030 végéig. Ez összesen 62 milliárd forintot jelentene.
Az a beruházássorozat, amely az iparterületek megközelítését teszi lehetővé, a Modern Városok Program keretében indult, azonban forráshiány miatt félbeszakadt. Ennek része lenne többek között a Dobozi úti kerékpárút eddig nem korszerűsített részének a felújítása is, 2026-ban és 2027-ben. Erre a projektre 1,76 milliárd forintot kaphat a város. Szintén MVP-s beruházásként indult az Építők útja kivitelezése, ennek első üteme megvalósult, a második ütem is megvalósulhat 1,765 milliárd forintból 2026 és 2028 között.
Közlekedésbiztonsági és parkolóépítési program indulhat a békési vármegyeszékhelyen, 760 millió forintból, 2026 és 2028 között. 2026 és 2030 között jöhet egy újabb járdafelújítási program, méghozzá 2,5 milliárd forint értékben. A külterületi utakat ugyancsak fejlesztenék, 4 milliárd forintból 2030 végéig. A belterületi utak sem maradnának ki a listából, azokra 6,2 milliárd forintot szánnának a következő öt évben.
Békéscsaba kaphat egy déli elkerülő utat is, amelynek tervezése is elkezdődött korábbi hírek alapján. Erre az elkövetkező egy évtizedben 50 milliárd forintot költenének. Korábban megvalósulhat, 2030 végéig: körforgalmat alakítanak ki a Dobozi út, a Gyulai út és a Thurzó utca kereszteződésében.
Új sportcsarnok és versenyuszoda is épülhet a békési vármegyeszékhelyen
A Belügyminisztérium 2030 végéig az Életfa idősek otthonának bővítésére 1 milliárd forintot szánna.
A békéscsabai sport is kaphat bőven forrást, főleg a Honvédelmi Minisztérium beruházásaiban. Új multifunkciós sportcsarnok épülhet 2030 végéig, erre több mint 24 milliárd forintot állítottak be, a leendő versenyuszodára pedig 25 milliárd forintot. A Kórház utcai stadion további fejlesztésére 10,7 milliárd forintot, a Tünde utcai atlétikai centrum fejlesztésére pedig 1,7 milliárd forintot szánnának. Új tornatermet kaphat a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium, 2,6 milliárd forintot áldoznának erre.
Kulturális területen ugyancsak léphet előre Békéscsaba. A Munkácsy Mihály Múzeum felújítására 250 millió forintot állítottak be – ez immár zajlik is, megújul a homlokzat –, míg a Meseház fejlesztésére 2035 végéig 760 millió forintot. Jöhet egy gigantikus beruházás a Kulturális és Innovációs Minisztérium koordinálása mellett, közel 16 milliárd forint érkezhet a Jókai színház komplex fejlesztésére.
További állami beruházásokra van kilátás Békés vármegyében
Az Agrárminisztérium 2030 végéig a kamuti harmadlagos mű további felújítására 600 millió forintot állított be.
A Belügyminisztérium szintén öt éven belül
- a Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium számára 700 millió forintból tornatermet,
- Orosházán pedig több mint 1,5 milliárd forintból A2+ típusú tanuszodát építene.
Az Energiaügyi Minisztérium égisze alatt is várhatók beruházások. Az Apátfalva-Mezőhegyesi öntözőrendszerben fővízkivétel fejlesztésére 30 milliárd forintot, Tarhos csatornahálózatának fejlesztésére 190 millió forintot, Sarkadkeresztúr csatornahálózatának fejlesztésére 830 millió forintot, a békési víztorony felújításának elindítására 323 millió forintot fordítana a tárca. Holtág-revitalizációk indulhatnak a Körösök mentén, a Peresi holtágnál 25 milliárd, a Félhalmi holtágnál 7,7 milliárd forint értékben, 2030-ig.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium a 2030 végéig a Békés Vármegyei Központi Kórház kiszolgáló infrastruktúrájának fejlesztésére 3,7 milliárd forintot, míg az egészségügyi dolgozók lakhatási feltételeinek fejlesztésére, egy gyulai beruházásra 506 millió forintot szánna. Ugyancsak a tárca beruházásában a Körös-Maros Nemzeti Parkban is jöhet fejlesztés, bővítenék a természetvédelmi kezelésként végzett legeltetést szolgáló tartási helyeket, 1,7 milliárd forint értékben.
A Honvédelmi Minisztérium beruházásában, 2030 végéig 10 milliárd forintból jöhet Körösladányban egy sportcsarnokot és tanuszodát is érintő fejlesztés, míg Dévaványa 2,6 milliárd forintból kaphat sportcsarnokot. A szarvasi kajak-kenu edzőközpont fejlesztését befejeznék, 100 millió forintból.
A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium több projektben is foglalkozna a Békés Vármegyei Kormányhivatal épületeivel. Különféle karbantartásokra, javításokra egyszer 100, egyszer pedig 368 millió forintot állítottak be, míg egy Szerdahelyi úti projektre 150 millió forintot.
Több települést köthetnek össze kerékpárutakkal, 2030 végéig. A 3,6 milliárd forintból megvalósuló Alföldi kerékpárút akár Békés vármegyét is érintheti, az viszont biztosan érinti Békés vármegyét, hogy
- Sarkad és Doboz között 2 milliárd forint,
- Kardoskút és Tótkomlós között 2,5 milliárd forint,
- Békés és Tarhos között 205 millió forint értékben terveznek kerékpárút-építéseket,
míg a gyulai Rossu utcában 250 millió forintból létesülhet bicikliút.
