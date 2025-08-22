Megnéztük, milyen lehet az új versenyuszoda és az új multifunkciós sportcsarnok

Óriási beruházás program indulhat Magyarországon, megjelent ugyanis a napokban egy kormányhatározat, amely keretbe szedte a következő tíz év fejlesztési terveit. Az állami beruházásokon belül Békés vármegyei, békéscsabai fejlesztések ugyancsak várhatók. Ott van a listában az új versenyuszoda és az új multifunkciós sportcsarnok építése egyaránt.

Látványtervek immár készültek arról, hogy milyen lenne az új versenyuszoda és az új multifunkciós sportcsarnok, amelyek most szerepelnek a tervezett állami beruházások békéscsabai elemei között Forrás: Shutterstock

Állami beruházásként érkezhetnek ezek a békéscsabai fejlesztések

A kormányhatározat alapján mind a kettő a Honvédelmi Minisztérium égisze alatt valósulna meg, mind a kettőnél a beruházás időtartamát 2025. január 1. és 2030. december 31. közötti időszakra határozták meg. Míg

az új versenyuszoda 25,5 milliárd forintba,

az új multifunkciós sportcsarnok 24,2 milliárd forintba

kerülne a jelenlegi számítások szerint, azaz a kettő összesen 50 milliárd forintot kóstálna.

Korábban is szerepelt a tervek között a két gigaberuházás

A két beruházásról nem először esik szó, és korábban mindkettő szerepelt a Modern Városok Programban tervezett fejlesztések között. Készültek konkrét tervek is a beruházások kapcsán. Kettő sportcélú fejlesztés egyébként meg is valósult a békési vármegyeszékhelyen az MVP részeként az elmúlt években, ugyanis létrejött a röplabda-akadémia a Dobozi úton, valamint megújították a városi sportcsarnokot, amely immár Sportok Háza néven fut.

Ilyen lehet az új versenyuszoda és az új multifunkciós sportcsarnok

Az MLR Studio honlapján megtekinthetők a látványtervek a leendő békéscsabai sportcentrumról, amelyet a Gyulai útra, a városi sportcsarnok mögötti területre álmodtak meg. A leírás szerint

az új versenyuszoda egy 50 méteres, 10 pályás, nemzetközi sportrendezvények megtartására alkalmas versenymedencével, egy 33x25 méteres bemelegítő medencével, tanmedencével, valamint szárazedzések biztosítására szolgáló tornateremmel,

az új multifunkciós sportcsarnok, az aréna pedig 1100 mobil- és 2200 fix lelátón lévő ülőhellyel, a mobil lelátók betolása esetén 2300 négyzetméteres rendezvénytérrel rendelkezne.

Körösladányban és Orosházán is várható sportberuházás

A kormányhatározat alapján, ahogy arról a Világgazdaság is írt, a Honvédelmi Minisztérium égisze alatt egy 10 milliárd forintos beruházásként sportcsarnok és tanuszoda épülhet Körösladányban, míg a Belügyminisztérium fejlesztéseként több mint 1,5 milliárd forintból A2+ típusú tanuszoda valósulhat meg Orosházán. A jelenlegi elképzelések szerint mind a kettő beruházás 2030 végére létre is jöhet.