1 órája
Megnéztük, milyen lehet az új versenyuszoda és az új multifunkciós sportcsarnok
A napokban megjelent kormányhatározat alapján megvalósulhat a régóta tervezett két gigaberuházás a békési vármegyeszékhelyen. Az új versenyuszoda és az új multifunkciós sportcsarnok építése is szerepel a Békéscsabára tervezett állami beruházások között.
Óriási beruházás program indulhat Magyarországon, megjelent ugyanis a napokban egy kormányhatározat, amely keretbe szedte a következő tíz év fejlesztési terveit. Az állami beruházásokon belül Békés vármegyei, békéscsabai fejlesztések ugyancsak várhatók. Ott van a listában az új versenyuszoda és az új multifunkciós sportcsarnok építése egyaránt.
Állami beruházásként érkezhetnek ezek a békéscsabai fejlesztések
A kormányhatározat alapján mind a kettő a Honvédelmi Minisztérium égisze alatt valósulna meg, mind a kettőnél a beruházás időtartamát 2025. január 1. és 2030. december 31. közötti időszakra határozták meg. Míg
- az új versenyuszoda 25,5 milliárd forintba,
- az új multifunkciós sportcsarnok 24,2 milliárd forintba
kerülne a jelenlegi számítások szerint, azaz a kettő összesen 50 milliárd forintot kóstálna.
Korábban is szerepelt a tervek között a két gigaberuházás
A két beruházásról nem először esik szó, és korábban mindkettő szerepelt a Modern Városok Programban tervezett fejlesztések között. Készültek konkrét tervek is a beruházások kapcsán. Kettő sportcélú fejlesztés egyébként meg is valósult a békési vármegyeszékhelyen az MVP részeként az elmúlt években, ugyanis létrejött a röplabda-akadémia a Dobozi úton, valamint megújították a városi sportcsarnokot, amely immár Sportok Háza néven fut.
Ilyen lehet az új versenyuszoda és az új multifunkciós sportcsarnok
Az MLR Studio honlapján megtekinthetők a látványtervek a leendő békéscsabai sportcentrumról, amelyet a Gyulai útra, a városi sportcsarnok mögötti területre álmodtak meg. A leírás szerint
- az új versenyuszoda egy 50 méteres, 10 pályás, nemzetközi sportrendezvények megtartására alkalmas versenymedencével, egy 33x25 méteres bemelegítő medencével, tanmedencével, valamint szárazedzések biztosítására szolgáló tornateremmel,
- az új multifunkciós sportcsarnok, az aréna pedig 1100 mobil- és 2200 fix lelátón lévő ülőhellyel, a mobil lelátók betolása esetén 2300 négyzetméteres rendezvénytérrel rendelkezne.
Körösladányban és Orosházán is várható sportberuházás
A kormányhatározat alapján, ahogy arról a Világgazdaság is írt, a Honvédelmi Minisztérium égisze alatt egy 10 milliárd forintos beruházásként sportcsarnok és tanuszoda épülhet Körösladányban, míg a Belügyminisztérium fejlesztéseként több mint 1,5 milliárd forintból A2+ típusú tanuszoda valósulhat meg Orosházán. A jelenlegi elképzelések szerint mind a kettő beruházás 2030 végére létre is jöhet.
