A TikTok trendek világába kalauzol a Lidl legújabb akciója

– Szeptember elsejétől kóstolj bele a TikTok trendekbe – szól a felhívás a Lidl akciós újságján keresztül. Ha alaposabban szemügyre vesszük, az első kiadó helyen rögtön feltűnik a gyerekek kedvence, a Chocol'art Black Unicorn csokoládé a maga 1999 forintos árával. De ezzel az édességek még nem érnek véget, példának okáért a Labuchoc táblás csokoládét áfonyakrémes és mogyorókrémes változatban 1499 forintért, az Oreo japán matcha krémes kekszet 1099 forintért, a Sour Patch Kids gumicukrot pedig 999 forintért kínálják.

TikTok trend: a Lidl akciója az édességről szól

A gumicukor-fronton igazán széles a kínálat, például az Amos Fruit Gummy epres gumicukor 799 forintba, a Nerds Gummy Clusters rágós gumicukor pedig 1399 forintba kerül. Emellett kapható Munch Punch fagyasztva szárított cukorka 1199-, Mike and Ike Mega Mix gyümölcsös rágócukorka 999-, és Wonka Nerds szőlős-epres cukorka is 599 forintért.

A Furcsa ízek játéka sem maradhat el: a Jelly Belly Bean Boozled ízesített zselés cukorka 899 forintért kapható. Itt ugyanaz a szín lehet mennyei finomság, vagy egy szörnyen fura íz is – ez csak a kóstolás után derül majd ki.

Persze a Lidl-ben fogkrémet is lehet kapni, ennyi finomság után ne felejtsük el a gyereket a fürdőszobába irányítani.

