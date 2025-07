Majd’ félmilliárd forintos fejlesztés kezdődik a városban, több helyszínen – videóval, galériával

Egy hangulatos vízpart, a horgászok kedvelt helye, odébb a Csekonics park, a keskeny és kátyús Hársfa utca, a Szent György park és a ráadás – ennyi helyszín érintett egy nagyszabású fejlesztésben. A nyertes TOP Plusz pályázat projektnyitó lakossági fórumára hívta, várta a mezőhegyesieket Pap István Tibor polgármester, aki ismertette a részleteket.

Pap István Tibor beszélt a TOP Plusz pályázat részleteiről. A szerző felvétele

Mezőhegyes önkormányzata az Élhető települések című TOP Plusz pályázati felhívásra a Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban 2022-ben nyújtotta be a pályázatát.

A Béka-tó a horgászok kedvenc helye, partvédelmi és vízminőség-javító beavatkozások várhatók. A szerző felvétele

Nyertes a TOP Plusz pályázatuk, kezdődik a kivitelezés

366 millió 628 ezer forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást el is nyertek. A Komplex infrastrukturális fejlesztés Mezőhegyesen elnevezésű projekt sok egyéb mellett tartalmaz tórendezést, partvédelmet, a Béka-tó mellett akadálymentes mosdó kialakítását, és utcabútorok kihelyezését is. A Csekonics parkban készül játszótér és kondipark, épülnek sétányok, a növényzet fiatalítása is megtörténik. A Szent György parkban a fiatalok számára is vonzó zenés találkozóhely lehet majd a zenepavilon, lesz okos pad a sétautak mellett. Parkolókat is kialakítanak. A Hársfa utca burkolatát kiszélesítik, a kerékpárút egy szakasza is megújul. És még jut ebből a pályázati forrásból a Gluzek Gyula lakótelep belső terének a megújítására is.

– A munkaterületet átadjuk a kivitelezőnek, több helyszínen hétfőtől kezdődik a munka, ami először bontással, fakivágásokkal, lezárásokkal, kellemetlenségekkel jár.

Lakossági fórum: a fiatalok szabadidős tevékenységei a fókuszban

– Ehhez kérjük a mezőhegyesiek türelmét, belátását, megértését – mondta a városvezető.

Molnár Sándor, a Békés Vármegyei Önkormányzat elnöke is a József Attila Általános Művelődési Központba meghirdetett lakossági fórumra érkezett és elöljáróban arról beszélt, hogy tíz éve egy felmérés szerint a fiatalok a maradás-elvándorlás kérdésre akkor választották a maradást, ha a jól fizető munkahely biztosított volt számukra. A tavalyi felmérés szerint, ha 50 kilométeren belül találnak állást, ezután a letelepedés elsődleges szempontja a közösségi környezet, milyen szolgáltatásokat nyújt a település, mennyire rendezett a lakókörnyezet, és mennyire aktív a helyi közösség.