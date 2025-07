Nagyon figyeljenek! A romániai útdíj mértéke jelentősen megnő, mutatjuk mire számíthat!

Jelentősen megdrágul az útadómatrica, Románia útdíja, nő a bírságok értéke is keleti szomszédunknál – írja a kronikaonline.hu.

Románia útdíj: az útadómatrica és bírságok kapcsán ősztől Románia területén életbe lépő változások mindenkit érintenek, aki a szomszédba tart. Illusztráció: Shutterstock

Mennyivel drágul az útadómatrica?

A járművezetőknek szeptember 1-jétől többet kell fizetniük az útadómatricáért, ahogyan az útdíjat be nem fizetőkre kiszabott bírságok összege is nő. A közúti infrastruktúrát kezelő vállalat (CNAIR) bejelentette, hogy az útadómatrica 28 euróról 50 euróra drágul, miközben a bírságok megduplázódnak – számolt be a romániai hírportál.

Románia útdíj: ki számára kötelező?

Az útdíj azok számára kötelező, akik településen kívül használják gépkocsijukat. 2025. szeptember 1-jétől lép hatályba a 2025/41-es törvény, amely a következő változásokat hozza a gépjárművekre kivetett útdíj tekintetében: az éves útdíj 28 euróról 50 euróra emelkedik (az áfával együtt).

Az útadómatrica hiányáért járó bírság 250–500 lejről 500–1000 lejre emelkedik.

Az ezen időpont előtt befizetett díjak érvényben maradnak a teljes érvényességi időre, amelyre kiállították őket – áll a CNAIR által a Mediafax hírügynökséghez eljuttatott közleményben.

A díjakat az európai normákhoz igazítják

Felhívták a romániai utakon közlekedő járművezetők figyelmét, hogy ellenőrizzék matricáik érvényességét, és az esetleges büntetések elkerülése érdekében tartsák be a törvényi előírásokat. A jogszabály kezdeményezői szerint az új intézkedések célja, hogy a díjakat az európai normákhoz igazítsák, és biztosítsák a közúti infrastruktúra karbantartásához szükséges forrásokat.

Milyen szabályok vonatkoznak az autósokra?

Arról, hogy milyen szabályok vonatkoznak a romániai utakon közlekedőkre, ebben a cikkünkben írtunk részletesen.