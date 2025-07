Ezért ölik most egymást a népek a Lidl-ben: ez az ajánlat verhetetlen!

A Parkside termékek rajongóira gondolt ismét a diszkontlánc: a Lidl új, csütörtökől élő akciója azokat célozza meg, akiknek fontos, hogy mindig ragyogjon az autója. Persze egy ilyen verhetetlen áron kínált magasnyomású tisztítót nem csak szeretett járgányunknál lehet bevetni, egyéb felületeket is tisztára varázsolhatunk vele. Na de mit is kínálnak most a Parkside termékcsaládon belül?

A Parkside magasnyomású tisztítót verhetetlen áron kínálják most boltjukban. Forrás: Lidl

Parkside magasnyomású tisztító 20 ezer forint alatt

A Lidl akciója keretében 19 ezer 999 forintért kínált tisztítóról az alábbiakat kell tudni:

Energiatakarékos használat, a készülék csak a pisztolymarkolat megnyomására indul el.

3 m magasnyomású tömlővel rendelkezik.

Vízszállítás: max. 6,5 l/perc.

Nyomás: max. 110 bar.

Teljesítmény: 1400 W.

További autós kiegészítőket is piacra dobtak

És ha még tovább szeretnénk böngészni az autós cuccok között, akkor most egyebek mellett akkumulátortöltőt, üléshuzatszettet, tetőcsomagtartót, autótisztító gélt is beszerezhetünk igen kedvező áron.